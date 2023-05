Điều động bổ nhiệm, luân chuyển loạt nhân sự chủ chốt

Chiều 29/5, Tỉnh uỷ Bình Định tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức, cán bộ.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, giữ chức Giám đốc Sở, kể từ ngày 1/6.

Tân Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Đỗ Thị Diệu Hạnh. Ảnh: Dũ Tuấn.

Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; luân chuyển đến nhận công tác tại Huyện ủy Hoài Ân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 1/6.

Bà Võ Thị Thu Hòa thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 1/6.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Đảng đoàn, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, kể từ ngày 1/6.

Tỉnh uỷ Bình Định công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức, cán bộ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Hà Duy Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; điều động đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, kể từ ngày 1/6.

Luân chuyển ông Phan Hoài Vũ - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Huyện ủy An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020 - 2025 để Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy An Lão, kể từ ngày 1/6.

Bắt tay ngay vào công việc, không được chờ đợi

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cũng đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng - Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định đánh giá, 6 cán bộ được điều động bổ nhiệm, luân chuyển lần này, đều có sự cân nhắc rất kỹ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - Bí thư Huyện uỷ Hoài Ân, Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Ban Thường vụ đặt trọn niềm tin và rất mong trên cương vị công tác mới, các đồng chí nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng, đoàn kết trong nội bộ. Kế thừa kết quả của thế hệ đi trước, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Dũng nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định cũng mong rằng, các cơ quan, đơn vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, để 6 cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Các đồng chí được bổ nhiệm lần này, đều là người đứng đầu, Giám đốc Sở, Bí thư huyện, trưởng đầu ngành... nên phải sớm tiếp cận công việc, bắt tay triển khai ngay, không phải chờ đợi nghiên cứu nữa", ông Dũng lưu ý.

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, để những cán bộ này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, Tòa án Nhân dân tối cao đã công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Văn Thanh Gia (53 tuổi) - Thẩm phán Trung Cấp, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, giữ chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định. Nhiệm kỳ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định của ông Phan Thanh Gia là 5 năm, kể từ 1/6.