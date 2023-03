Theo Deadline, nữ ca sĩ Lana Del Rey được cho là đã đính hôn với nhà quản lý âm nhạc kiêm nhạc sĩ Evan Winiker. Tin tức này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Del Rey phát hành album phòng thu thứ 9 của cô có tên "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd".

Ca khúc cùng tên nằm trong album mới phát hành "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" của Lana Del Rey. (Nguồn: youtube).

Tin đồn đính hôn bắt đầu lan truyền sau khi ca sĩ "Ride" được phát hiện đeo một viên kim cương "khủng" lấp lánh tại Lễ trao giải Billboard Women In Music vào ngày 1/3. Mặc dù Del Rey và Winiker được cho là đã hẹn hò được vài tháng nhưng họ vẫn giữ bí mật về mối quan hệ của mình trước công chúng và chỉ được nhìn thấy cùng nhau một vài lần.

Nữ ca sĩ Lana Del Rey đính hôn với bạn trai

Lana Del Rey được cho là đính hôn với Evan Winiker. (Ảnh: IT).

Evan Winiker là đối tác quản lý của Range Media và trước đây đã từng tham gia ban nhạc có tên Steel Train cùng với nhạc sĩ/nhà sản xuất Jack Antonoff. Anh đã bồi dưỡng các tài năng bao gồm Disco Biscuits, MAX và Daya. Nhạc sĩ 40 tuổi cũng kín tiếng về mối quan hệ với Del Rey trên mạng xã hội.

Trước khi vướng tin yêu đương với Winiker, gần đây nhất, Lana Del Rey có quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Jack Donaghue (33 tuổi). Người tạo ra bản hit "Summertime Sadness" cũng có mối quan hệ với ca sĩ nhạc đồng quê Clayton Johnson sau khi họ gặp nhau trên một ứng dụng hẹn hò vào năm 2020.

Quá khứ lãng mạn của Del Rey còn có ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Scotland Barrie-James O'Neill, người mà cô hẹn hò từ năm 2011 đến năm 2014. Sau đó, cô tiếp tục hẹn hò với nhiếp ảnh gia người Ý Francesco Carrozzini từ năm 2014 đến năm 2015, trước khi có một mối tình lãng mạn ngắn ngủi với rapper G-Eazy vào năm 2017. Nữ ca sĩ cũng đã hẹn hò với cảnh sát - ngôi sao truyền hình thực tế Sean Larkin và thậm chí còn tham dự thảm đỏ Grammy 2020 cùng anh, nhưng họ đã chia tay chỉ vài tháng sau đó.

Nữ ca sĩ từng hẹn hò với cảnh sát - ngôi sao truyền hình thực tế Sean Larkin. (Ảnh: IT).

Tin tức về lễ đính hôn của Lana Del Rey khiến người hâm mộ phấn kích và gửi đến cô lời chúc mừng trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ vào năm 2015 đã từng nói về mong muốn có ai đó sẽ chờ đợi cô ở nhà. Người hâm mộ của Del Rey đang háo hức chờ đợi tuyên bố từ đại diện của cô về lễ đính hôn.

Lana Del Rey (sinh ngày 21/6/1985) là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Cô sinh ra ở thành phố New York và lớn lên ở Lake Placid, New York. Cha của Lana Del Rey, Robert Grant là một doanh nhân và mẹ của cô - Patricia Grant, là cựu nhân viên công ty xe buýt Greyhound.

Sự nghiệp âm nhạc của Del Rey bắt đầu vào năm 2005 khi cô thu âm album đầu tiên "Sirens". Cô đã phát hành album với tên "Lizzy Grant", nghệ danh vào thời điểm đó. Tuy nhiên, album chưa bao giờ được phát hành chính thức và chỉ có trên trang MySpace cá nhân.

Người hâm mộ nóng lòng đợi Lana Del Rey thông báo tin vui. (Ảnh: IT).

Năm 2010, Del Rey phát hành album đầu tay "Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant". Album không mấy thành công nhưng bước đột phá của Del Rey đến vào năm 2011 với việc phát hành đĩa đơn "Video Games" của cô. Bài hát đã trở thành một bản "hit" lan truyền và nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình. Năm 2012, cô cho ra mắt album "Born to Die" xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Kể từ đó, Del Rey đã phát hành một số album thành công, bao gồm "Ultraviolence" (2014), "Honeymoon" (2015) và "Lust for Life" (2017). Cô cũng đã hợp tác với nhiều nghệ sĩ, bao gồm The Weeknd, A$AP Rocky và Stevie Nicks.

Âm nhạc của Del Rey được mô tả là "Hollywood sadcore" và thường được đặc trưng bởi ca từ u sầu và giai điệu mơ màng. Các bài hát của cô thường đề cập đến các chủ đề như tình yêu, niềm đau và nỗi nhớ.

Del Rey cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong nhiều năm về hình ảnh và âm nhạc của cô. Một số người đã buộc tội cô chiếm đoạt văn hóa và thúc đẩy các mối quan hệ không lành mạnh trong lời bài hát của mình. Tuy nhiên, Del Rey vẫn tiếp tục nổi tiếng và có lượng người hâm mộ riêng.