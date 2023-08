Các lời đe dọa trực tuyến luôn là một góc khuất khiến cho mạng internet trở nên nguy hiểm với nhiều người. Mới đây, theo Korea Times, ngành công nghiệp K-pop đã trở thành mục tiêu mới nhất cho những lời dọa dẫm này.

Nữ ca sĩ Winter của aespa bị dọa giết

Vào ngày 3/8, Choi Won Jong (22 tuổi) đã lao một chiếc ô tô vào những người đi bộ bên ngoài một cửa hàng bách hóa gần ga Seohyeon ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, trước khi dùng dao tấn công hàng loạt người mua sắm bên trong tòa nhà.



Vụ tấn công ngẫu nhiên này đã giết chết một phụ nữ ở độ tuổi 60 và làm bị thương 13 người khác. Choi Won Jong được cho là kẻ bắt chước theo một vụ đâm chém diễn ra vào ngày 21/7. Hôm đó, Cho Sun (33 tuổi) đã giết một người đàn ông và làm bị thương ba người khác bên ngoài ga Sillim ở phía nam Seoul.

Tuy vậy, cảnh sát đã bác bỏ nghi vấn kể trên. Họ cho biết, Choi đã bắt đầu lên kế hoạch gây án trước khi gây án. Kết quả tìm kiếm trên internet của hắn tập trung chủ yếu vào các cụm từ như "dao sashimi", "súng hơi cay" và "mang dao bất hợp pháp".

Trong quá trình điều tra, Choi cũng nói với cảnh sát rằng, anh ta cảm thấy hối hận về hành động của mình và sẵn sàng gửi lời xin lỗi.

"Choi chia sẻ nếu có thể quay ngược thời gian trước khi phạm tội, hắn sẽ không lặp lại hành động đó. Tuy nhiên, vì hắn nghĩ rằng trong số các nạn nhân có kẻ luôn theo dõi để làm hại hắn, nên hắn không thấy hối lỗi", cảnh sát nói.

Theo cảnh sát, những vụ việc này là nguyên nhân của sự gia tăng đột biến về số lượng các bài đăng trên internet đe dọa thực hiện các tội ác tương tự. Có tới 119 người bị bắt vì chia sẻ những thông tin như trên cho tới ngày hôm qua.

Cảnh sát vẫn chưa lý giải được nguyên nhân, tuy nhiên trong nhiều lời đe dọa, các ngôi sao K-pop và nhân viên của họ cũng trở thành nạn nhân.

Sở cảnh sát Hanam ở tỉnh Gyeonggi tiết lộ một người đàn ông ở độ tuổi 20 (danh tính đã được giữ kín) đã bị bắt vì chia sẻ anh ta sẽ giết 9 nhân viên của SM Entertainment. SM Entertainment là ngôi nhà chung của nhiều nghệ sĩ K-pop như NCT và aespa.

Người đàn ông khăng khăng rằn,g anh ta thực hiện hành vi này "trong cơn thịnh nộ", vì cảm thấy một thành viên nhóm nhạc nữ mà anh ta đã theo dõi trong 10 năm không thích anh ta. Anh ta từng gửi cho cô nhiều tin nhắn trên mạng xã hội để bày tỏ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, người đàn ông đã nói dối bởi họ phát hiện ra kế hoạch tội phạm được soạn thảo cụ thể của hắn.

Nữ ca sĩ Winter của aespa bị dọa giết. Ảnh: SM.

Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, SM Entertainment đã báo cảnh sát, nguyên nhân bởi một người dùng internet đã đăng một lời đe dọa giết người vào ngày 7/8, nhắm vào thành viên nhóm aespa Winter.

"Ngày mai, tôi sẽ giết Winter, cô ta sẽ sớm bay ra nước ngoài", lời nhắn nói. Winter và các thành viên aespa khác đã lên đường đến Hoa Kỳ vào ngày 8/8 để tham gia Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Outside Lands.

SM đã yêu cầu cảnh sát điều tra và tăng cường an ninh để bảo vệ ca sĩ của mình. Sau đó, Winter đã rời Hàn Quốc an toàn theo đúng kế hoạch. "Cảnh sát đã đến trụ sở công ty của chúng tôi (ở Seoul) để kiểm tra an ninh và đảm bảo các điều kiện an toàn", công ty cho biết.

Trụ sở của HYBE phải tạm đóng cửa vì bị đe dọa. Ảnh: IT.

Một hãng thu âm K-pop khác là HYBE, công ty quản lý nhóm nhạc nam Hàn Quốc, nổi tiếng nhất thế giới BTS đã đóng cửa lối vào chính của trụ sở chính ở quận Yongsan, trung tâm Seoul. Đây là động thái tự bảo vệ sau khi một bài đăng đe dọa về một vụ tấn công bằng dao được chia sẻ trực tuyến.

"Tôi sẽ đâm mọi người trước trụ sở HYBE. Tôi thực sự hy vọng Chủ tịch Bang Si Hyuk sẽ ở đó", kẻ này viết.

Cảnh sát đã tìm kiếm khu phố trong hai ngày 8 và ngày 9/8 nhưng không thấy bất kỳ người khả nghi. Sau nhiều sự việc, cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ có những hành động nghiêm khắc đối với những người tải lên các bài đăng đe dọa trực tuyến.