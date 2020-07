Nữ diễn viên "Train to Busan" qua đời vì ung thư tụy khiến đồng nghiệp, khán giả thương xót

Báo chí Hàn cho hay, Lee Sang Ok đã được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không thể phục hồi. Diễn viên Lee Sang Ok đã phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, thời gian vô cùng khó khăn vì căn bệnh ung thư quái ác và đã trút hơi thở cuối cùng sau khi tình trạng chuyển biến xấu vào ngày 28/7. Lễ tang của nữ diễn viên "Train to Busan" Lee Sang Ok diễn ra hôm nay (30/7) tại nhà tang lễ Bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul



Nữ diễn viên phát hiện mắc bệnh nặng chỉ vài tháng trước ngày ra đi. Quá trình hóa trị khiến sức khỏe cô suy yếu, sụt cân nghiêm trọng và luôn phải chịu đựng những cơn đau kéo dài.



Sự ra đi của cô khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đau xót bởi khi còn sống, nữ diễn viên được nhận xét là một người hòa đồng, dễ mến và nhiệt huyết với nghề. Bài viết tưởng nhớ Lee Sang Ok được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Lee Sang Ok là diễn viên người Hàn Quốc, cô được biết đến qua nhiều bộ phim như "Love Is A Crazy Thing", "Pandora", "Hope", "Unforgettable", "Train to Busan"... Bộ phim cuối cùng cô tham gia là "The Mimic".