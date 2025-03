"Nữ hoàng cảnh nóng" đổi đời nhờ muốn gặp Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương ngoài đời thật

"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh từng không muốn làm diễn viên

Trong chương trình, "nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh nói về cơ duyên vào nghề của mình: "Tôi làm diễn viên lần đầu ngay sau khi ly hôn năm 26 tuổi. Năm 2002, tôi vừa ly hôn đầu năm thì cuối năm được vào vai nữ chính trong phim Mùa len trâu.

Kiều Trinh trong Mùa len trâu. Ảnh: NSX

Cơ duyên để tôi đóng phim lúc đó rất tình cờ, không phải vì tôi đam mê nghề diễn. Hôm ấy, tôi đến hãng phim Giải Phóng chơi với anh Võ Tòng, uống cà phê.

Lúc tôi tới, anh ấy bảo trên lầu đang tuyển diễn viên Mùa len trâu, thử lên xem sao. Tôi nghe xong cũng lên thử vì muốn được gặp anh Lý Hùng, chị Việt Trinh, chị Diễm Hương ngoài đời.

Cuối cùng, tôi lên đó không gặp ai, chỉ gặp cố nghệ sĩ Lê Bình và đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Tôi ấn tượng với đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh rất hiền lành, đôi mắt hơi nâu, anh nói rất nhỏ nhẹ và có gương mặt giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi nhớ hoài 3 câu anh hỏi tôi, khi đó tôi không biết đó là casting.

Anh ấy hỏi tôi có biết bơi không? Tôi nói không biết bơi nhưng chèo ghe rất giỏi. Tôi được cái thấy người ta làm gì thì bắt chước rất nhanh.

Câu thứ 2, anh ấy hỏi tôi có gia đình chưa, tôi bảo đã có con gái 5 tuổi nhưng mới ly hôn.

Câu thứ 3, anh hỏi quê em ở đâu? Vì nước da mọi người tưởng tôi ở miền Tây nhưng thực ra tôi ở miền Đông, miền núi tỉnh Bình Phước. Anh bảo tôi: "Ô sao ở miền núi mà chèo ghe giỏi vậy!".

Kiều Trinh có nước da bánh mật nên rất được ưa chuộng trong các phim điện ảnh cần sự chân thực của người lao động. Ảnh: FBNV

Hỏi xong, tôi đi về và quên hẳn cuộc casting đó. Tới 6 tháng, sau người ta gọi lại cho tôi để casting thêm, họ bảo sao tôi làm vậy.

Thêm 2 tháng nữa, tôi được chọn vào vai nữ chính. Sau này, tôi mới biết mình vượt qua 800 người để vào vai nữ chính trong phim Mùa len trâu.

Chia sẻ về công việc của mình trước khi làm diễn viên, Kiều Trinh nói:

"Trước đó, tôi làm thợ may ở dưới quê. Tôi từng làm trong nhà máy may áo Kimono. Sau khi ly hôn và lên Sài Gòn thì tôi làm quán bar, sáng làm thợ may, tối làm quán bar.

Tôi làm quán bar là do một người bạn giới thiệu để tôi có thể có cuộc sống tốt hơn. Bạn bè bảo tôi đừng vào đó làm vì môi trường phức tạp. Nhưng tôi may mắn quán bar đó môi trường khá lành mạnh. Từ đó tôi có khá nhiều quan hệ tốt đẹp đến tận bây giờ. Dù môi trường như thế nào tôi nghĩ chủ yếu cũng là do bản thân mình quyết định.

Tấm gương vượt qua tất cả mọi thứ là má tôi. Má tôi có thể làm được tất cả mọi việc, má giỏi hơn tôi rất nhiều".

Kiều Trinh từng không muốn theo nghề diễn sau bộ phim đầu tiên. Ảnh: FBNV

Kiều Trinh kể rằng, chị từng không muốn làm diễn viên sau khi được đóng vai chính ngay từ phim đầu tiên vì áp lực gia đình.

"Sau khi quay xong phim Mùa len trâu, tôi bảo anh đạo diễn rằng: Cảm ơn anh đã cho em cơ hội làm nghề diễn viên. Đây là phim đầu tiên và cũng là phim cuối cùng. Em muốn bỏ nghề.

Đạo diễn hỏi vì sao thì tôi trả lời rằng, trước khi bấm máy phim ba tôi bị tai biến, chị gái vỡ nợ. Tôi không còn tâm trí đi làm. Tôi đã xin phép trả vai để ở nhà lo cho gia đình rồi.

Nhưng anh đạo diễn vẫn kiên quyết mời tôi đóng phim đó bằng được, không mời thêm diễn viên nào khác vì khi anh ấy đem hình tôi sang Mỹ, Pháp cho nhà đầu tư xem thì họ chỉ chọn tôi, không ưng ai khác.

Kiều Trinh từng có cuộc sống nhiều thăng trầm sáng làm thợ may, chiều làm quán bar. Ảnh: FBNV

Má tôi lúc đó mới bảo, con cứ đi đi, mọi việc ở nhà để má lo. Tôi đi quay nhưng tâm trí không có. Cảnh đầu tiên của phim rất đơn giản mà tôi quay đến 12 lần không được.

Tôi không tập trung quay được, mặt cứ nặng xuống vì nghĩ về gia đình. Nhà sản xuất người Pháp còn hỏi sao cô này có một cảnh thôi cũng không quay được.

Tối hôm đó, tôi được đạo diễn làm tâm lý và từ hôm sau quay ngon lành vì tập trung được. Tôi mang ơn anh đạo diễn vì nhờ anh tôi mới quay được phim. Không có anh Minh thì không có diễn viên Kiều Trinh và cả gia đình diễn viên Kiều Trinh hiện nay" - Kiều Trinh bày tỏ.

Kiều Trinh và diễn viên trẻ trong một dự án. Ảnh: FBNV

Diễn viên Kiều Trinh (sinh năm 1976) là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng xuất hiện trong những bộ phim gây nhiều tiếng vang như: Mùa len trâu, Ngõ vắng, Bi đừng sợ, Thất sơn tâm linh, Cây táo nở hoa… Không chỉ vậy, khán giả còn biết đến cô với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng", bởi nữ diễn viên từng để lại nhiều ấn tượng với những phân cảnh táo bạo trên màn ảnh.

Gần đây, chị cũng liên tục góp mặt với các vai phụ trong các dự án Cu li không bao giờ khóc, Ngày xưa có một chuyện tình, Đèn âm hồn...