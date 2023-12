"Nữ thần" Kim Yoo Jung khoe vẻ đẹp hoàn hảo tại sân bay khi lên đường tới Việt Nam

Kim Yoo Jung lên đường tới Việt Nam

Sáng 9/12, loạt hình ảnh nữ diễn viên Kim Yoo Jung - người đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim My Demon (Chàng quỷ của tôi) tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đã được đăng tải. Theo thông tin do trang Newsen cung cấp, Kim Yoo Jung sẽ có chuyến đi tới Việt Nam để thực hiện bộ ảnh thời trang cho một tạp chí nổi tiếng.

Kim Yoo Jung xinh đẹp khi tới sân bay để lên đường tới Việt Nam. (Ảnh: TL)

Dù chỉ diện trang phục giản dị với áo len mỏng cùng bộ đồ jeans sáng màu, Kim Yoo Jung vẫn tỏa sáng với nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ. Ở tuổi 24, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng về ngoại hình, xứng đáng với danh xưng "nữ thần" của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999 tại Seoul, trong một gia đình có 3 chị em gái. Cô được biết đến khi múa phụ hoạ trong một cuộc thi mà chị gái tham gia. Lúc đó, Kim Yoo Jung chỉ mới 4 tuổi và đã giành giải thí sinh được yêu thích nhất. Năm 5 tuổi, cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh "DMZ".

Năm 2012, Kim Yoo Jung gây tiếng vang lớn khi tham gia phim truyền hình Mặt trăng ôm mặt trời. Tên tuổi của nữ diễn viên dần trở nên nổi tiếng hơn sau khi tham gia các phim truyền hình: Huyền thoại Iljimae, Dong Yi, Secret Door và bộ phim điện ảnh nổi tiếng The Chaser, Commitment. Không chỉ được công chúng yêu quý, cô còn được các nhà phê bình đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Năm 2017, Kim Yoo Jung đứng thứ 8 trong danh sách Những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes, trở thành người trẻ tuổi nhất từng đứng trong top 10 (18 tuổi).

Hiện tại, bộ phim My Demon (Chàng quỷ của tôi) do Kim Yoo Jung đóng chính đang tạo sức nóng trên toàn thế giới khi phát sóng tại nền tảng Netflix. Theo thống kê, Chàng quỷ của tôi hiện đứng vị trí thứ nhất trên 24 quốc gia và lọt vào top 10 phim hot nhất trên 80 quốc gia. Phim không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc mà còn được khán giả Việt Nam, Trung Quốc cùng nhiều nước châu Á yêu thích. Trong đó, nhân vật nữ chính Do Do Hee của Kim Yoo Jung chinh phục người xem bởi nhan sắc thanh khiết, ngọt ngào, khả năng hoá thân duyên dáng, giàu cảm xúc.

Một số hình ảnh khác của Kim Yoo Jung tại sân bay Incheon (Hàn Quốc):

Dù trang điểm nhẹ, nữ diễn viên vẫn tỏa sáng với đường nét thanh tú và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: Osen)

Cô tỏ ra tự tin và thân thiện trước ống kính. (Ảnh: Osen)

Ở tuổi 24, Kim Yoo Jung đang thành công rực rỡ trong sự nghiệp. (Ảnh: IMBC)

Nữ diễn viên nhận được sự đánh giá cao từ cả công chúng lẫn giới chuyên môn. (Ảnh: IMBC)