Nữ thủ lĩnh Công đoàn vì người lao động

Là huyện công nghiệp với gần 2.000 doanh nghiệp, thu hút trên 65.000 CNLĐ trong và ngoài tỉnh, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư năm 2021, Bến Lức là một trong những địa phương có hàng chục nghìn CNLĐ đặc biệt là những CNLĐ đang ở trọ, CNLĐ nữ đang mang thai, có con nhỏ… chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Gần 1.500 CNVCLĐ của huyện là F0 phải cách ly điều trị tập trung, có 4 trường hợp tử vong, 869 CNVCLĐ là F1 phải cách ly tập trung hoặc tại nhà. Hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. CNLĐ phải tạm ngừng việc, thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn", chị Nguyễn Anh Thư nhớ lại.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức Nguyễn Anh Thư trao quà của tổ chức Công đoàn cho người lao động.

Trong tình thế đó, trên cương vị là Chủ tịch LĐLĐ huyện, chị Thư đã lập tức cùng bàn bạc với anh em cán bộ Công đoàn, báo cáo với cấp trên rồi lên phương án phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, chủ trọ trên địa bàn thành lập các "Tổ an toàn COVID-19".

Kết quả, các CĐCS ở doanh nghiệp đã thành lập được 294 "Tổ an toàn COVID", 1.444 cơ sở nhà trọ đăng ký thành lập 1.428 "Tổ an toàn về COVID-19". Các "Tổ an toàn COVID" không chỉ theo dõi diễn biến của dịch bệnh, tình hình sức khỏe của CNLĐ mà còn kịp thời đưa nhiều gói an sinh của cấp ủy, chính quyền và tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chăm lo đời sống cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ trong các khu nhà trọ.

Vượt qua những khó khăn trong điều kiện thực hiện giãn cách, dịch bệnh bủa vây, Bến Lức cũng là đơn vị sớm triển khai các quyết định hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như vận động các nguồn lực trao tặng 10.000 quyển tập, 30 xe đạp cho con CNLĐ tử vong do COVID-19, các trường hợp bị nhiễm COVID -19, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn cũng như vận động, tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho CNLĐ.

"Có được kết quả đó chính là sự nỗ lực không nhỏ của những người cán bộ Công đoàn. Chúng tôi đã làm việc ngày, đêm, tới từng phòng trọ để vận động từng CNLĐ "ai ở đâu ở yên đó", trao tận tay gói "An sinh Công đoàn" hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hay tìm hiểu cặn kẽ thông tin để vận động, kết nối CNLĐ tiêm vaccine... làm sao để trạng thái "bình thường mới" được thiết lập sớm nhất, thu nhập, việc làm của NLĐ ít bị ảnh hưởng", Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức chia sẻ.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức Nguyễn Anh Thư vinh dự là một trong 10 cán bộ Công đoàn các cấp nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III.

Không chỉ khẳng định vai trò nữ thủ lĩnh Công đoàn chăm lo cho người lao động trong dịch bệnh, từ thực tế địa phương, chị Nguyễn Anh Thư còn có sáng kiến "Phát động nữ cán bộ công chức, viên chức và người lao động mặc áo dài trong buổi chào cờ đầu tháng gắn với kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và "Nhân rộng mô hình khu nhà trọ công nhân văn hóa", đưa các khu nhà trọ thành nơi đoàn kết tập hợp những CNLĐ xa quê, hình thành các câu lạc bộ, tổ, nhóm đa dạng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền, tư vấn pháp luật… để CNLĐ có điều kiện giao lưu, chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau.

Sáng kiến của Chủ tịch LĐLĐ huyện đã giúp nâng số khu nhà trọ công nhân văn hóa từ con số 28 năm 2018 lên 178 năm 2021, nhiều cơ sở nhà trọ được đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng khang trang với 136 điểm wifi lắp đặt miễn phí cùng sân chơi thể thao, trang bị dụng cụ ngoài trời phục vụ CNLĐ ở trọ rèn luyện nâng cao sức khỏe; kịp thời giải quyết hòa giải trên 126 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ CNLĐ, không để phát sinh thành vụ việc gây mất an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cũng như nêu cao tinh thần cảnh giác tham gia truy bắt, tố giác tội phạm hoạt động trong các khu nhà trọ…

Trong lúc dịch bệnh, khu nhà trọ công nhân văn hóa càng phát huy vai trò khi nắm sát tình hình, tích cực phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ kịp thời CNLĐ, không để xảy ra tình trạng CNLĐ tại các khu nhà trọ ồ ạt bỏ về quê như ở các nơi khác cũng như trở lại làm việc đầy đủ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Tâm niệm "Đời sống công nhân ngày càng tốt hơn là sứ mệnh của tổ chức Công đoàn", chị Nguyễn Anh Thư đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong công việc. Chị cũng chính là cán bộ khối Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng 9 cán bộ Công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc vinh dự được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022) vừa qua./.

