Mùa dâu ở núi Cấm (TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang vào vụ rộ. Trái dâu da từ lâu đã trở thành đặc sản của chốn non cao vùng biên giới An Giang, Trong ký ức của nhiều người, dâu da núi Cấm vẫn để lại những ấn tượng khó quên...