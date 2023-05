Từ chân núi Nưa lên đỉnh Am Tiên khoảng 4 km, đường đi ngoằn nghèo nhưng quanh năm in dấu hành hương của người dân tứ xứ về thắp hương cầu may mắn.

Clip: Khung cảnh mờ ảo ở vùng đất thiêng Am Tiên dưới chân núi Nưa, ngọn núi linh thiêng, bí ấn ở Thanh Hóa. (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Núi Nưa hay còn gọi là ngàn Nưa, Na Sơn thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Quần thể khu di tích này bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên", được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 100 ha.

Từ chân núi Nưa lên đỉnh Am Tiên (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 4 km. Ảnh: VT

Trên đỉnh ngàn Nưa có đền Am Tiên là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Nơi đây vào mùa hè trời hanh thông, quang đãng, mùa đông thường có mây mù bao phủ tạo cho Am Tiên một vẻ đẹp hoang sơ, u tịch và đầy huyền bí.

Người dân đầu năm về đền Nưa-Am Tiên cầu lộc. Ảnh: VT

Ngàn Nưa mùa này đông khách, núi rừng tĩnh lặng đẹp đến nao lòng với hai bên đường rừng xanh ngút ngàn hòa với mây trời khiến cho cảnh rừng thiêng thêm thênh thang, bao la.

Hàng trăm cây cổ thụ được trồng lưu niệm trên đỉnh Am Tiên ở Thanh Hóa. Ảnh: VT

Đặc biệt, trên đỉnh Am Tiên có hàng trăm cây cổ thụ như: Cây đa, bồ đề, lộc vừng, sung…được cá nhân, gia đình, tổ chức trồng lưu niệm. Về mùa này, một số cây cổ thụ rụng lá hòa vào màn mây mù bao phủ tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí.

Những cây cổ thị trên đỉnh Am Tiên cao cả chục mét. Ảnh: VT

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, những cây cổ thụ được trồng khoảng cách từ 3-5 mét/cây, cây cao từ 5-10 mét, phía dưới gốc được xây bằng gạch và có đề một biển tên các cá nhân, gia đình, tổ chức trồng lưu niệm.

Một gốc cây đa được trồng trên đỉnh Am Tiên với bộ rễ trồi lên mặt đất. Ảnh: V T

Một số cây đa, cây bồ đề được trồng lâu năm có nguyên bộ rễ trồi lên mặt đất, thân cây xù xì, mốc meo, vỏ cây sần sùi…

Khoảng 800 cây các loại được trồng lưu niệm trên đỉnh Am Tiên. Ảnh: VT

Ông Tào Quang Sơn-Phó Giám đốc công ty cổ phần phát triển Nưa cho biết: "Hiện nay, trên đỉnh Am Tiên có khoảng 800 cây các loại và được cá nhân, gia đình, tổ chức đưa về đây trồng lưu niệm".

Khu vực trồng cây cổ trên đỉnh Am Tiên được dọn sạch sẽ mỗi ngày Ảnh: VT

Cũng theo ông Sơn, chủ yếu là cây đa, bồ đề, lộc vừng…có những cây trồng từ năm 1983 và trước khi đưa lên Am Tiên trồng thân cây đã to, cao. Có nhiều cây trồng ở Am Tiên ước tính trên 100 năm tuổi.

Để di chuyển tới đền Nưa-Am Tiên người dân đi qua tuyến đường cây xà cừ đã được công nhận cây di sản Việt Nam. Ảnh; V T