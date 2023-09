Hà Tĩnh: Hàng chục người dân liều mình cứu sống 3 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển Cứu sống 3 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh trên biển Hà Tĩnh

Đang đánh bắt sò trên biển, thuyền không may bị sóng đánh chìm, 3 ngư dân phải ôm can nhựa lênh đênh trên biển, may mắn được người dân xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện và cứu sống kịp thời.