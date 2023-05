Hiện, ông Thành có một trại nuôi cút lấy trứng với 6.000 con cút sinh sản. Như thường lệ, mỗi ngày sau khi vệ sinh trại cút, ông Thành đi thu gom trứng cút.

Ông Cao Văn Thành (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trong chuồng nuôi cút lấy trứng. Ảnh: Trần Đáng

Nuôi cút lấy trứng lộn không sợ ế

Ông Thành kể, trước khi mở trại nuôi cút lấy trứng ông làm công nhân cho một nhà máy. Xoay xở cách nào, đồng lượng công nhân của ông Thành cũng không đủ chi tiêu cho gia đình trong tháng.

Bức bí, ông Thành xoay ra tìm kiếm cơ hội thoát nghèo bằng nghề làm nông. Tìm hiểu mãi các mô hình cây trồng, vật nuôi xa gần, ông Thành quyết định mở trại nuôi cút. Điều thú vị là ông không nuôi cút lấy trứng lạt mà là ấp trứng cút lộn bán để có giá cao và ổn định.

"Tôi thấy các trại cút rồi bán trứng lạt (thường) giá cả bấp bênh lắm. Có khi giá trứng cút rớt khỏi giá sàn, thương lái không mua. Nhưng với trứng cút lộn thì khác. Giá trứng cút lộn lúc nào cũng cao và khá ổn định. Vì vậy mà tôi làm theo", ông Thành thổ lộ.

Cũng theo ông Thành, thời gian cút mái trưởng thành và đẻ trứng khoảng 2 tháng. Sau khi thu hoạch trứng, ông Thành tuyển lựa và cho vào lò ấp. Khoảng 10 ngày sau, trứng sẽ thành trứng cút lộn.

Nuôi cút lấy trứng cho đến khi sản lượng sụt giảm người nuôi sẽ thải loại đàn cút mẹ. Ảnh: Trần Đáng

Cụ thể, về kỹ thuật ấp trứng cút lộn cũng tương tự như ấp trứng cút nở chỉ khác về thời gian. Để ấp trứng cút lộn đảm bảo chất lượng tốt, ông Thành sẽ chọn trứng vừa đủ to, không bị dị dạng hay nứt vỏ, lau sạch, rồi cho vào máy ấp trứng. Nhiệt độ thích hợp để ấp trứng cút là 37,3 - 37,5 độ C, độ ẩm 55 - 65%.

Sau khi ấp trứng được khoảng 6 - 7 ngày, ông Thành mang trứng ra soi để đảm bảo phôi trứng phát triển tốt. Các trứng chết phôi hoặc phôi không phát triển được thì loại ra không ấp nữa.

Trứng cút sau khi ấp được 12 ngày có thể lấy trứng để bán. Nếu muốn bán trứng cút lộn non thì có thể lấy trứng vào ngày thứ 11, nếu bán trứng cút lộn già thì lấy trứng vào ngày 13 - 14.

Ông Thành cho biết, những năm qua ông nuôi cút lấy trứng thu nhập tốt nhờ ấp trứng cút lộn.

Ngoài ra, việc giữ đàn mái mạnh khỏe, cho sản lượng trứng cao, ổn định cũng là một bước thành công.

Ông Thành chia sẻ, nuôi chim cút lấy trứng phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Chuồng trại đảm bảo đủ sáng. Nhiệt độ trong chuồng 20 – 30 độ. Mật độ con giống trong chuồng không được quá dày, 40 – 50 con cút/m2.

Ông Cao Văn Thành (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nuôi cút lấy trứng rồi ấp trứng cút lộn trước khi bán ra thị trường. Ảnh: Trần Đáng

"Nuôi chim cút dễ hơn nuôi gà vịt. Cút có sức đề kháng tốt, rất ít bệnh. Tuy nhiên, nếu để xảy ra dịch bệnh trong chuồng thì gần như vô phương cứu đàn cút", ông Thành bộc bạch.

Ăn nên làm ra nhờ nuôi cút lấy trứng

Từ chỗ nuôi 2.000 con cút thử nghiệm giờ đán cút của ông Thành đã tăng gấp 3 lần.

Theo ông Thành, mỗi ngày ông bán ra khoảng 5.000 trứng cút lộn. Nếu như giá trứng cút lạt dao động 45.000 – 50.000 đồng/100 quả (4.500 – 5.000 đồng/ chục) thì giá trứng cút lộn dao động 55.000 – 60.000 đồng/100 quả (5.500 – 6.000 đồng/chục). Tại một số siêu thị, giá trứng cút 90.000 – 100.000 đồng/100 quả (9.000 – 10.000 đồng/chục).

Trừ chi phí, mỗi tháng ông Thành thu lời từ bán trứng cút lộn 15 – 20 triệu đồng. Thị trường trứng cút lộn của ông Thành là các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mặc dù có kích thước nhỏ, chỉ bằng 1/5 trứng gà, nhưng trứng cút có giá trị dinh dưỡng khá cao. Thậm chí, giá trị dinh dưỡng của trứng cút cao hơn trứng gà.

Nuôi cút lấy trứng không chỉ giúp ông Thành thaot1 nghèo mà còn vươn lên khá giả. Ảnh: Trần Đáng

Đặc biệt, trứng cút lộn mang nhiều thành phần dinh dưỡng quý giá. Hầu hết các vitamin và khoáng chất thiết yếu đều có chứa trong trứng cút lộn, như vitamin A, vitamin B1, vitamin C, Protein, betacaroten, lipit, gluxit, cholesterol, can xi, sắt, photspho, kẽm…

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, hàm lượng vitamin A có trong trứng cút lộn cao gấp 2,5 lần so với trứng gà. Hàm lượng vitamin B1, B2 cũng cao hơn so với trứng gà 2,5 – 2, 8 lần. Các hàm lượng photpho, sắt trong trứng cút lộn cũng cao hơn 5 lần so với trong trứng gà.