Nuôi con cáy ở ruộng lúa hữu cơ, chả phải cho ăn, nông dân Hải Dương bắt bán đắt hơn tôm tươi

Theo HTX Dịch vụ nông nghiệp xã An Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), hiện con cáy đặc sản được bán tại ruộng với giá từ 110.000-120.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá con cáy đặc sản nuôi trong ruộng lúa hữu cơ ở xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đang bán với giá từ 110.000-120.000 đồng/kg, cao hơn giá cáy năm 2021. Ảnh: Bình Hưng.

HTX đã triển khai mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp với khai thác con rươi, con cáy trong nội đồng với tổng diện tích hơn 137 ha.

Toàn bộ lúa ở diện tích này đều không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc các loại hóa chất để tạo điều kiện cho con rươi, con cáy sinh sôi, phát triển.

Do đó, con cáy ở xã An Thanh được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán cao hơn từ 30.000-40.000 đồng/kg so với mức giá trung bình trên thị trường.