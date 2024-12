Nuôi loại gà quý hiếm “tiến vua”, nông dân Bắc Ninh bán giá cao vẫn đắt hàng

Nuôi giống gà Hồ thuần thương phẩm, thịt ngon bán giá cao

Để tiến tới phát triển và nhân rộng số lượng đàn gà Hồ thuần thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2024, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đề xuất xây dựng mô hình: "Sử dụng chế phẩm bổ sung men vi sinh (Proviotic) để nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển nuôi gà Hồ thịt bền vững và bảo vệ môi trường".

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, giống gà Hồ thuần thương phẩm trong mô hình là giống gà được sinh ra từ đàn gà hồ thuần bố mẹ ở thế hệ thứ 11 đã được Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO chọn tạo, nuôi dưỡng và bảo tồn. Gà Hồ thuần thương phẩm (gà Hồ thịt) có ngoại hình đặc trưng của giống gà Hồ thuần. Thịt gà săn chắc, chất lượng thịt thơm, ngon, thịt ngọt và da giòn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là một trong 3 hộ tham gia mô hình: "Sử dụng chế phẩm bổ sung men vi sinh (Proviotic) để nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển nuôi gà Hồ thịt bền vững và bảo vệ môi trường". Ảnh: Nguyễn Hữu Thọ

Sau gần 5 tháng thả nuôi, đàn gà Hồ thuần thương phẩm của gia đình chị đã tới kỳ thu hoạch, trọng lượng trung bình mỗi con đạt khoảng 3kg. Ảnh: Nguyễn Hữu Thọ

Gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là một trong 3 hộ được lựa chọn tham gia mô hình, thả nuôi 1.900 con gà Hồ thuần thương phẩm. Sau gần 5 tháng thả nuôi, đàn gà Hồ thuần thương phẩm của gia đình chị đã tới kỳ thu hoạch, trọng lượng trung bình mỗi con đạt khoảng 3kg.

Theo chị Giang, khi được hỗ trợ giống gà Hồ thuần thương phẩm và men vi sinh (Proviotic) để chăn nuôi, chị thấy giống gà này khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh tật gì. Từ khi úm gà cho đến lúc xuất bán, gia đình chị không sử dụng một loại thuốc kháng sinh nào ngoài men vi sinh và vắc xin phòng trừ các bệnh dịch.

Đàn gà được gia đình chị thả trong khu vườn rộng 1ha, gà được chạy nhảy vận động, phát huy được tập tính tự nhiên vốn có, giúp gà khỏe mạnh. Hàng ngày, cùng với cám công nghiệp, chị ngâm ủ ngô rồi cho gà ăn trực tiếp. Đây là loại thức ăn mà đàn gà rất khoái khẩu, tranh nhau ăn mỗi khi chủ nhà xúc ngô vào máng.

"Bây giờ giá gà đang giảm sâu, nhưng con gà Hồ này vẫn được giá. Như thời điểm hiện nay, các siêu thị, nhà hàng đang bắt gà với giá tối đa nhất là 100.000 đồng/kg" – chị Giang nói và cho biết khách hàng đến mua gà về ăn, họ phản hồi thịt gà Hồ thuần thương phẩm do gia đình chị nuôi thịt thơm, da lại giòn, ăn rất ngon.

Ông Phan Duy Đông - chủ nhà hàng ở khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đến trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bắt gà Hồ thuần thương phẩm về phục vụ khách tiêu dùng. Theo ông Đông, gà Hồ thuần thương phẩm có chất lượng thịt vào loại ngon nhất trong các loại gà nên được nhiều khách hàng đặt món tại nhà hàng. Ảnh: Nguyễn Hữu Thọ

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, sau thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, đến nay đàn gà Hồ thuần thương phẩm nuôi tại 3 hộ tham gia vào mô hình đều sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống đạt bình quân 95,6%; hệ số tiêu tốn thức ăn 3,35kg/kg tăng trọng. "So sánh hiệu quả, cứ 1.000 gà Hồ nuôi thuộc mô hình dự kiến cho lợi nhuận cao hơn so với gà Hồ nuôi thông thường là 22 triệu đồng" – Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh nhận định.

Bên cạnh đó, mô hình chăn nuôi gà Hồ thuần thương phẩm sử dụng chế phẩm bổ sung men vi sinh (Proviotic) còn giúp cải thiện ô nhiễm môi trường, tạo môi trường chăn nuôi trong sạch, giảm vi sinh vật gây hại, tăng sức đề kháng, giảm thiểu mắc bệnh và giúp cho đàn gà Hồ luôn khỏe mạnh...

Nhân rộng mô hình để bảo tồn, phát triển giống gà Hồ quý hiếm

Gà Hồ hay còn gọi là gà "tiến Vua" có nguồn gốc từ khu phố Lạc Thổ, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là giống gà thuần Việt đặc biệt quý hiếm ở Việt Nam. Gà Hồ còn thể hiện sự đại cát, sung túc, thịnh vượng và an lành, được các nghệ nhân khắc in vào tranh Đông Hồ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Gà Hồ có tầm vóc to lớn so với các giống gà địa phương khác, do đó chúng được xếp vào nhóm "gà hướng thịt" của Việt Nam. Năm 2009, gà Hồ được chọn làm biểu tượng của Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III tổ chức tại Việt Nam. Vì vậy gà Hồ còn được gọi là gà Linh hay Linh Kê.

Tại khu phố Lạc Thổ, nhiều hộ dân vẫn nuôi giữ, chọn tạo, nhân thuần và phát triển đàn giống gà Hồ theo phương pháp dân dã, tự nhiên, chủ yếu nuôi bằng thóc gạo trộn kèm với rau xanh nên thịt hồng, thơm ngon. Thời gian để nuôi được một con gà Hồ rất lâu, từ 1-2 năm mới có thể xuất bán. Một con gà Hồ khi trưởng thành có cân nặng trung bình khoảng 5-6kg và thường được bán với giá cao từ 400-600 nghìn đồng/kg vào dịp Tết nguyên đán.

Nuôi gà Hồ không chỉ đem lại kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ nguồn gen quý hiếm của một trong những giống gà bản địa đặc sắc của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những đặc điểm quý, gà Hồ cũng có một số nhược điểm là: tốc độ sinh trưởng chậm, năng suất sinh sản thấp nên việc nhân giống mở rộng quy mô đàn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng của xã hội, trong những năm qua, nhiều cơ sở chăn nuôi trong nước đã nhập khẩu các giống gà ngoại có năng suất thịt, sản lượng trứng cao vào sản xuất nên các giống gà bản địa nói chung, giống gà Hồ nói riêng bị lấn át, lai tạp dẫn đến nguy cơ bị thoái hóa.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra, đánh giá việc chọn tạo, nuôi giữ gà Hồ tại Công ty TNHH MTV gà giống DABACO. Ảnh: NXL

Trước thực trạng trên, từ năm 2020 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí để các Sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương triển khai thực hiện bảo tồn giống gà Hồ thuần tại cơ sở sản xuất con giống có đủ điều kiện.

Trong những năm gần đây, Công ty TNHH MTV gà giống DABACO đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giao thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển giống gà Hồ với số lượng chọn tạo, nuôi giữ là 3.000 con/năm. Đây là tiền đề quan trọng giúp các hộ, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mua được con giống có chất lượng để nhân đàn, mở rộng quy mô sản xuất nhằm duy trì nguồn gen quý hiếm đang bị mai một.

CLIP: Chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nói về việc nuôi gà Hồ "tiến Vua", bán giá cao vẫn đắt hàng.

Từ hiệu quả của mô hình "Sử dụng chế phẩm bổ sung men vi sinh (Proviotic) để nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển nuôi gà Hồ thịt bền vững và bảo vệ môi trường", Chi cục Chăn nuôi, Thú ý và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở NNPTNT quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong việc hỗ trợ xây dựng mô hình để nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển chăn nuôi gà Hồ thịt trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời có tác dụng bảo vệ môi trường chăn nuôi.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản các huyện, thị xã, thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh xem xét lựa chọn đưa vào sản xuất. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco tạo điều kiện và có những ưu đãi thích hợp cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu mua con giống gà Hồ thuần để nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.