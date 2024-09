Nuôi con đặc sản bình dân thu tiền tỷ, một tỷ phú Bạc Liêu là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Từng là người không có nổi cục đất "chọi chim", thế nhưng qua mấy mươi năm, bằng ý chí và nghị lực của mình, với mô hình nuôi nghêu thịt, nuôi nghêu giống, ông Huỳnh Mừng Em đã vươn lên trở thành tỷ phú ở vùng đất ven biển Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu – và cùng là người đỡ đầu cho hàng trăm hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc ở địa phương vươn lên làm giàu.

Chuyện đỡ đầu cho hàng trăm hộ dân thoát nghèo của một tỷ phú Bạc Liêu

Nhờ chủ động được đồng vốn nên sau mỗi vụ thu mua nghêu giống, gia đình ông tích lũy được hàng trăm triệu đồng.

Để tăng thu nhập thêm cho gia đình, ông Mừng Em lặn lội nhiều tỉnh thành trong cả nước tìm đầu ra cho các loại giống thủy sản khác như: cua biển giống, sò huyết giống…, công việc này cũng đem về nguồn thu hơn 500 triệu đồng cho gia đình ông đều đặn từ năm 2002 đến năm 2010.

Sau 10 năm điều hành HTX Đồng Tiến, ông Mừng Em đã đem về nguồn vốn điều lệ cho đơn vị là 6 tỷ đồng, vốn hoạt động 20 tỷ đồng - so với thời điểm trước năm 2014, vốn điều lệ của đơn vị này chỉ có 22 triệu đồng. Nuôi nghêu thịt, nghêu giống là một trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của HTX. Ảnh: An An

Khi có tiền trong tay, ông nông dân từng một thời không có nổi cục đất "chọi chim" bắt đầu mua đất, mua nền để làm phương tiện sản xuất. Theo ông, nhờ cách tích lũy như thế nên đến nay ông đã sở hữu nhiều ha đất nuôi sò huyết, nuôi cua biển thương phẩm…, quân bình hàng năm đem về nguồn thu trên dưới 3 tỷ đồng.

Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, các con ăn học thành tài, ông Mừng Em đã nhận lời mời của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện Hòa Bình về làm giám đốc HTX Đồng Tiến vào năm 2014. "Mình có cái ăn thì mình muốn làm sao để giúp cho mọi người nghèo khó như mình ngày trước vương lên. Cũng chính vì ý nghĩ này tôi mới tham gia vào HTX Đồng Tiến", ông Mừng Em khẳng định.

Theo ông, khi ông về nhận nhiệm vụ làm giám đốc HTX Đồng Tiến vào năm 2014, khi ấy vốn điều lệ của đơn vị chỉ có 22 triệu đồng, với mấy chục thành viên.

Tuy nhiên sau 10 năm đi vào hoạt động theo cách làm của ông, đến nay HTX đã quản lý được 900 ha đất bãi bồi ven biển của tỉnh Bạc Liêu, với nguồn vốn điều lệ lên đến 6 tỷ đồng, vốn hoạt động của đơn vị tăng lên 20 tỷ đồng, với 552 thành viên.

Anh Lê Văn Hòa - thành viên của HTX Đồng Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhờ có sự chỉ dẫn, hỗ trợ của ông Mừng Em nên gia đình anh mới có được cuộc sống no ấm như ngày hôm nay. Anh Hòa và các lao động của HTX đang thu hoạch con nghêu trên bãi. Ảnh: An An

"552 thành viên của HTX Đồng Tiến trước đây đều là hộ nghèo, gia đình chính sách, hay hộ đồng bào dân tộc. Nhưng ở thời điểm hiện tại không còn hộ nào thuộc diện nghèo, với nguồn thu nhập bình quân trên dưới 1 triệu đồng/ngày/hộ", ông Mừng Em vui mừng cho biết.

Nói về tấm lòng của ông Mừng Em với bà con, ông Lý Khol – hộ đồng bào dân tộc Khmer cho biết, đối với gia đình ông, và hàng trăm hộ dân là thành viên của HTX Đồng Tiến, từ lâu đã xem ông Mừng Em như là một ân nhân.

"Gia đình tôi từng sống cảnh cơm không đủ ăn, nhưng khi được ông Mừng Em cho vào HTX, rồi được ông bảo ban cách làm ăn, nên tiện tại cuộc sống gia đình đã khá giả", ông Lý Khol trải lòng.

Để làm tăng thêm thu nhập cho các thành viên trong HTX, mới đây, ông Hùng Em còn cho thành lập dịch vụ kinh doanh ăn uống, vui chơi, kết hợp với nuôi cá kèo thương phẩm trên diện tích 3ha đất của HTX ở ấp Vĩnh Lạc. Mô hình nuôi cá đặc sản này đã đem về lợi nhuận hơn 300 triệu đồng cho đơn vị trong năm 2023.

Vinh dự hơn khi vào năm 2023, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, ông Mừng Em được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam; và trong năm nay, ông được bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024".

Tỷ phú Bạc Liêu đi lên từ một người tay trắng…

Tiếp chúng tôi vào một ngày giữa tháng 9/2024, ông Huỳnh Mừng Em (52 tuổi, ngụ ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) kể về cuộc đời mình gắn liền với những năm tháng đầy mồ hôi và nước mắt.

"Để có được như ngày hôm nay, tôi đã trải qua những năm tháng vô cùng bi cực. Nhưng cũng chính vì sự khó khăn ấy đã giúp cho tôi có thêm động lực để lao động và vương lên", ông Mừng Em mở đầu câu chuyện.

"Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024" Huỳnh Mừng Em đến từ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tỷ phú nuôi nghêu (nuôi ngao) kể về cuộc đời của mình với những năm tháng đầy mồ hôi, và nước mắt mới có được cuộc sống như hôm nay. Ảnh: An An

Sinh ra trong một gia đình nghèo có đến 9 anh em. Năm lên 2 tuổi, người cha qua đời, cuộc sống của ông Mừng Em và những anh em khác đều dựa vào sự bảo bọc của người mẹ.

Ông bảo, vào những năm 1980, mẹ ông thay cha làm lụng lo cho cuộc sống và miếng ăn của 14 người trong gia đình.

"Khi cha không còn, mẹ tôi phải ngày đêm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" trên mảnh đất nhỏ của gia đình mới lo đủ cái ăn cho mấy anh em chúng tôi", ông Mừng Em hồi tưởng và khẳng định rằng, ý chí và nghị lực của mình đã được nung nấu từ sự cần cù lao động của mẹ trong những năm tháng ấy.

Ông Mừng Em, tỷ phú nuôi nghêu đến từ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, nói, với những phấn đấu của mình mấy chục năm qua, ông vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen vào năm 2023 - và đây là phần thưởng cao quý đối với cuộc đời nông dân của ông. Ảnh: An An

Ông bảo, dù cuộc sống rất khó khăn nhưng bản thân ông và các anh em vẫn được mẹ lo cho học ăn học; riêng ông được học hết chương trình 12 thì phải rời ghế nhà trường. "Năm đó tôi 19 tuổi, sau khi nghỉ học, tôi và mẹ đến ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình tìm kế sinh nhai", ông Mừng Em nhớ lại.

Những năm 1989 – 1990, chính quyền huyện Hòa Bình cho xây dựng chợ Cái Cùng ở ấp Vĩnh Lạc bằng cây lá địa phương. Hai mẹ con ông Mừng Em xin thuê lại một căn phòng nhỏ trong nhà lồng chợ để ở và buôn bán hàng hóa sinh sống.

"Tôi không bao giờ quên những ngày tháng bi cực đó, mẹ tôi buôn bán tại chợ Cái Cùng, còn tôi ban ngày đi làm thuê kiểu ai thuê gì thì làm nấy, còn ban đêm thì đi bắt nhái, bắt ếch… nhưng cũng chỉ kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống", ông Mừng Em nói.

Ông Mừng Em - Giám đốc HTX Đồng Tiến nuôi thủy sản, nuôi nghêu - nơi mà ông nông dân này được 552 hộ dân từng là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc xem là ân nhân, vì ông đã giúp cho họ từ nghèo khó đi lên cuộc sống khá giả như ngày hôm nay. Trong ảnh: Ông Mừng Em trực tiếp kiểm tra mô hình nuôi cá kèo thương phẩm của HTX Đồng Tiến hàng ngày. Ảnh: An An

Đến năm 1994, ông Mừng Em gặp và kết duyên với bà Lý Kim Vũ – một cô gái bản địa. Sau ngày cưới, gia đình ông được cha mẹ vợ cho mượn mấy chục m2 đất ở ấp Vĩnh Lạc, rồi hàng xóm người cho cây, người cho lá, và họ đã giúp vợ chồng ông dựng lên một căn nhà nhỏ làm nơi trú ngụ.

Năm 1996 và năm 2000, hai người con trai của vợ chồng ông lần lượt chào đời. "Có những đêm thấy ổng thức trắng mà tôi thương vô cùng. Có khi hai vợ chồng nói chuyện, chúng tôi động viên nhau phải ra sức làm và làm nhiều hơn nữa để nuôi con và nuôi mẹ già", bà Kim Vũ – vợ ông Mừng Em hồi tưởng lại cùng chồng.

Khi vào vụ thu hoạch nghêu của HTX Đồng Tiến (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), hàng trăm người là thành viên của HTX Đồng Tiến hăng hái lao động; không ai bảo ai phần việc phải làm, nhưng tất cả bà con đều trên dưới một lòng làm theo sự chỉ dẫn của ông Mừng Em vì lợi ích chung của mọi người. Ảnh: An An

May mắn đã đến với vợ chồng ông Mừng Em vào đầu năm 2000, khi ấy ông được một thương lái cũng là bạn bè kêu đi tìm mối thu gom nghêu giống để hưởng hoa hồng. Ông Mừng Em kể, vùng đất ven biển Cái Cùng – Đông Hải, hay Bạc Liêu – Gành Hào ngày ấy khi vào mùa, nghêu giống xuất hiện rất nhiều, và nó cũng là nguồn lợi trời ban cho hàng nghìn hộ dân bản xứ có điều kiện để sinh sống.

"Do không có tiền nên khi thu gom được nghêu giống từ người dân, tôi liên hệ với bạn đến mua. Mỗi kg nghêu giống, tôi được bạn trả công 1 nghìn đồng", ông Mừng Em nói và cho biết, do nguồn lợi thủy sản loài nghêu thời điểm đó rất nhiều, nên quân bình một ngày, ông có thể gom được từ 3 đến 5 tấn.

Sau vụ mùa nghêu giống năm 2000, vợ chồng ông Mừng Em tích lũy được hơn 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà theo lời ông nông dân này là chưa từng dám nghĩ tới, rằng một ngày nào đó sẽ có được chúng.

"Số tiền tích lũy được trong mua nghêu giống năm đó, tôi mua một chiếc xe máy để chạy xe ôm trong thời gian chờ đến vụ nghêu giống năm sau. Cũng từ số tiền tích lũy được nên ở những năm sau đó, tôi đã có tiền để thu mua nghêu giống về trực tiếp bán lại cho thương lái ở các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là mốc thời gian đánh dấu cuộc sống gia đình tôi bước sang trang mới", ông Mừng Em nói.

Có những lúc mệt mỏi, tôi muốn nghỉ việc để an hưởng tuổi xế chiều bên gia đình, con cháu. Nhưng khi nghĩ đến HTX còn nhiều thành viên tuy đã thoát nghèo, nhưng đời sống chưa thật sự đầy đủ nên tôi đã gượng dậy mà làm tiếp vì mọi người Ông Huỳnh Mừng Em, tỷ phú nuôi nghêu, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ tỉnh Bạc Liêu

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo. Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).