Nuôi thành công loài cá dài ví như "nhân sâm nước", bán 220.000 đồng/kg, vụ đầu nông dân Đồng Tháp đã lãi cả tỷ đồng

Ông Phan Hoàng Em (SN 1968) ngụ ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tận dụng 2ha mặt nước của 4 ao giữa ruộng lúa ở ấp An Phú, xã An Long để thực hiện mô hình nuôi cá chạch lấu. Bước đầu nuôi loài cá ví như "nhân sâm nước" này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.