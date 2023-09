Thay đổi tư duy, cách làm mang lại hiệu quả cao



Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giai đoạn 2020-2023", các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều phong trào sâu rộng, thiết thực mang lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng quà cho các thành viên câu lạc bộ “Nông dân sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn” tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Dưới sự chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh Nghệ An đã huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung xây dựng và nhân rộng được hơn 400 mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết hợp tác, an toàn thực phẩm. Riêng Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo xây dựng được 7 cửa hàng trưng bày, giới thiệu kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại các huyện: Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Cửa Lò và Hưng Nguyên.

Từ đó hỗ trợ liên kết, tiêu thụ các sản phẩm của các chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, làng nghề, trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời tổ chức được trên 120 đoàn cho trên 2.400 cán bộ, hội viên nông dân đi tham quan học tập mô hình…

Tại Nghệ An đã xuất hiện ngày càng nhiều trang trại công nghệ cao canh tác hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ cung ứng ra thị trường những sản phẩm sạch, an toàn, được người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: Thắng Tình

Các hoạt động thiết thực đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của nông dân trong toàn tỉnh Nghệ An về sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Nâng cao trình độ, kiến thức cho người nông dân, nhất là kiến thức sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn. Qua đó cũng hình thành thói quen tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn trong nhân dân, ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, dù thời tiết khắc nghiệp nhưng tại Nghệ An đã trồng được những loại trái cây mới hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Ảnh: Thắng Tình

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn như: Hội Nông dân tỉnh tổ chức 4 lễ phát động "Nông dân Nghệ An sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn" tại các huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và năm nay được tổ chức tại huyện Thanh Chương; xây dựng câu lạc bộ "Tuyên truyền nông dân sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn" tại huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò.

Nhiều mô hình chăn nuôi ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được nhân rộng. Ảnh: Thắng Tình

Đồng thời, đã cấp phát trên 30.000 tờ rơi tuyên truyền về các nội dung: quy trình trồng và thâm canh rau an toàn, nuôi trồng thủy hải sản; chế biến, bảo quản nông sản; phối hợp với các ngành tổ chức được trên 90 cuộc hội nghị tập huấn về trang bị kiến thức sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, tiêu chuẩn Vietgap, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với sự tham dự của trên 4.500 hội viên nông dân.

Nông sản sạch mang lại hiệu quả cao, bền vững

Để có được kết quả như ngày hôm nay đó là nhờ sự kiên trì vận động của các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Không chỉ qua các buổi tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu gian hàng, các cán bộ Hội Nông dân đến từng tổ hội sản xuất nghề nghiệp để trao đổi, hướng dẫn. Thậm chí, cán bộ hội còn đến từng gia đình để tuyên truyền về quy trình sản xuất nông sản, chế biến thực phẩm sạch an toàn. Những sản phẩm sạch, an toàn được trồng hoàn toàn hữu cơ, theo tiêu chuẩn Vietgap được thị trường đón nhận, phân phối trong các hệ thống siêu thị lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông sản sạch tại Nghệ An đã khẳng định được vị thế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: Thắng Tình

Ông Bùi Xuân Quế (trú tại ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là người tiên phong dựng nhà lầu, lót đệm sinh học để nuôi dê mang lại hiệu quả cao. Trong quá trình chăn nuôi, nhờ được các cán bộ Hội Nông dân tập huấn nên ông Quế cũng luôn tuân thủ các quy định, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, nhờ vậy đàn dê của ông luôn được đánh giá có chất lượng thịt rất tốt, các thương lái tìm đến tận nơi để mua.

Tại cơ sở chế biến giò bê Chung Tài, ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, quá trình chế biến được hiện đại hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, giò bê Chung Tài đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường, với sản lượng tiêu thụ mỗi năm hàng trăm tấn, mang lại lợi nhuận lớn cho cơ sở. Giò bê Chung tài cũng được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

Giò bê được chế biến tại cơ sở Chung Tài ở xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu luôn tươi, đây là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu. Ảnh: Thắng Tình

Hay sự "trỗi dậy" của tổ hội chế biến lươn ở làng Phan Thanh, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Những sản phẩm chế biến từ lươn của làng Phan Thanh được phân phối khắp mọi miền đất nước, thậm chí "cưỡi" máy bay sang nước ngoài mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nơi đây. Đó cũng là nhờ vào việc bà con nơi đây đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm sạch, an toàn từ hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp.

Các sản phẩm chế biến từ lươn đồng của làng Phan Thanh, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn ở Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sản xuất nông sản sạch, nông sản an toàn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức của nhiều hội viên nông dân còn chưa đầy đủ, chậm đổi mới. Một bộ phận không nhỏ từ người sản xuất, người kinh doanh và cả người tiêu dùng vẫn chưa thực sự coi trọng yếu tố an toàn trong sản phẩm. Thậm chí là thờ ơ, xem nhẹ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Một số hộ sản xuất vì mục tiêu lợi nhuận còn lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng và các chất cấm khác. Một bộ phận người kinh doanh còn chạy theo lợi nhuận mua bán và sử dụng chất cấm, tiếp tay đưa nông sản kém chất lượng, thiếu an toàn ra thị trường.

Đề án sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn ở Nghệ An đã đạt được những mục tiêu đề ra, có sức lan tỏa mạnh trên toàn địa bàn. Ảnh: Thắng Tình

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông sản thực phẩm. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Nâng cao trách nhiệm của nông dân trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thân thiện với môi trường.