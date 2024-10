Ở Nghệ An, giá cau tươi đang "rơi tự do", người trồng tiếc nuối vì cắt bán muộn, qua điểm vàng Ở Nghệ An, giá cau tươi đang "rơi tự do", người trồng tiếc nuối vì cắt bán muộn, qua "thời điểm vàng"

Giá cau tươi ở Nghệ An từ mức kỷ lục 90.000 đồng/kg giờ "rơi tự do" xuống chỉ còn 25.000 đồng/kg. Nhiều gia đình trồng cau ở xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tiếc nuối vì thu hoạch muộn,qua "thời điểm vàng", mất đi một khoản lợi nhuận lớn.