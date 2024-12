Ở Tiền Giang, loại hạt chủ lực này đang giá tốt, nông dân hối hả vào vụ Đông xuân

Giá lúa duy trì

Những ngày này, nông dân các huyện phía Đông đang bước vào giai đoạn thu hoạch vụ lúa Thu đông. Ghi nhận tại huyện Gò Công Tây, nhiều nông dân đang tất bật thu hoạch lúa Thu đông để chuẩn bị gieo sạ vụ Đông xuân.

Lúc chúng tôi đến cũng là lúc bà Nguyễn Thị Hiền (xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) vừa bán lúa cho thương lái xong. Vụ Thu đông năm nay, 4 công đất của gia đình bà Hiền gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8. Năng suất lúa đạt khoảng 6 tấn/ha.

Bà Hiền cho biết: "Vụ này, tôi bán lúa được giá 8.100 đồng/kg. Dù giá có giảm so với vụ trước khoảng 200 đồng/kg, nhưng nhìn chung cũng còn ở mức cao. Với giá này, nhà tôi cũng lời hơn 2 triệu đồng/công".

Đang xem máy gặt đập liên hợp thu hoạch 3,2 công lúa của gia đình, anh Ngô Tùng An (ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) không khỏi sốt ruột khi trời bắt đầu mưa lâm râm.

Vụ này, anh An gieo sạ giống lúa OM 5451, bán với giá 7.800 đồng/kg. "Giá lúa OM 5451 hiện tăng so với thời điểm đầu vụ 100 đồng/kg, nhưng thấp hơn vụ Hè thu. Tuy nhiên, nhờ giá cũng còn cao, năng suất đạt nên vụ này cũng có lời khá. Những ngày qua, bà con nơi đây đang thu hoạch lúa rộ. Hiện gia đình tôi còn gần 1 ha lúa chuẩn bị thu hoạch" - anh An cho biết thêm.

Vụ Thu đông năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tua (xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) gieo sạ 2 công lúa với giống OM 5451. Sau khi thu hoạch, lúa được các thương lái thu mua với giá 7.700 đồng/kg.

Giá lúa Thu đông ở tỉnh Tiền Giang vẫn duy trì ở mức cao giúp nông dân thu lợi nhuận khá.

Theo ông Tua, trung bình mỗi công lúa, ông bán được 5,8 triệu đồng. Trừ đi chi phí, ông còn lãi hơn 2 triệu đồng công. Ông Tua chia sẻ: "Vụ Thu đông năm nào lúa cũng không trúng, nhưng nhờ lúa có giá nên bà con cũng đỡ".

Khẩn trương xuống giống vụ lúa Đông xuân

Năm nay, do ảnh hưởng của tình hình hạn, mặn mùa khô năm 2023 - 2024 nên nông dân các huyện phía Đông xuống giống vụ Hè thu trễ hơn những năm trước. Do đó, dẫn đến việc thu hoạch vụ lúa Thu đông trễ hơn nhiều năm. Do đó, để đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân an toàn, thời điểm này, nông dân đang rất khẩn trương để gieo sạ lại.

Vừa thu hoạch xong vụ lúa Thu đông khoảng 1 tuần, gia đình ông Nguyễn Trọng Nghĩa (ấp Quới An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đã khẩn trương cuốn rơm, thuê máy cày xới đất để gieo sạ vụ lúa Đông xuân. Lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm ông Nghĩa đang gieo sạ 4 công lúa của gia đình.

Theo ông Nghĩa, vụ Thu đông vừa qua, gia đình ông gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8 và bán được với giá 8.100 đồng/kg.

Trung bình mỗi công lúa, ông bán được khoảng 6 triệu đồng, lãi được hơn 10 triệu đồng. Vụ Đông xuân này, gia đình ông tiếp tục gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8.

"Thời điểm này, nguồn nước phục vụ sản xuất vẫn còn rất dồi dào. Có năm, thời điểm này là đã đóng cống ngăn mặn, nhưng hiện vẫn còn xả cống. Do đó, gieo sạ thời điểm này khả năng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mặn" - ông Nghĩa nhận định.

Gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Linh (ấp Hòa Phú, xã Long Bình) vừa thu hoạch xong gần 2 ha lúa cách nay ít ngày. Sau khi thu hoạch xong, gia đình chị đã khẩn trương làm đất để gieo sạ lại. Chị Linh chia sẻ: "Bà con ở đây ai làm lúa xong cũng khẩn trương gieo sạ lại. Bởi bây giờ đã là đầu tháng 11 âm lịch, nếu không tranh thủ thì nguy cơ sẽ bị thiếu nước tưới".

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, vụ Thu đông năm 2024, nông dân các huyện phía Đông xuống giống hơn 12.500 ha lúa. Hiện nông dân đã thu hoạch được khoảng vài trăm ha; diện tích còn lại đang trong giai đoạn trổ và chín.