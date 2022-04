Cựu Tổng thống Nga kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev. Ảnh Reuters.

"Mọi người đều biết câu trả lời: Nó sẽ đối xứng và phá hủy quan hệ song phương", Thủ tướng Medvedev tuyên bố khi nói về việc Nga sẽ đáp trả tương xứng việc trục xuất các nhà ngoại giao của mình khỏi một số nước phương Tây trong một bài đăng trên kênh Telegram cuối ngày 4/4.

"Họ đã trừng phạt ai? Trước hết, chính họ", ông Medvedev nhấn mạnh.

Trước đó, hôm thứ Hai, Pháp cho biết sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì các hành động của Moscow ở Ukraine. Đức cũng tuyên bố "số lượng đáng kể" các nhà ngoại giao Nga mà nước này sẽ trục xuất. Theo đó, động thái này có thể khiến 40 nhân viên ngoại giao Nga phải trở về nước, theo Reuters.

"Nếu điều này tiếp tục, sự đáp trả sẽ tương xứng, như tôi đã viết ngày 26/2 - đóng cửa các đại sứ quán phương Tây. Nó sẽ xấu hơn cho tất cả mọi người. Và sau đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn nhau không theo cách nào khác hơn là qua các cuộc đọ súng", ông Medvedev tuyên bố.



Pháp hôm nay ngày 5/4 đã thông báo trục xuất hàng loạt nhân viên ngoại giao Nga để "bảo đảm an toàn cho người dân Pháp và châu Âu".

"Chúng tôi quyết định trục xuất một số nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Pháp, do hoạt động của họ đi ngược lại lợi ích an ninh của chúng tôi. Hành động này nằm trong cách tiếp cận của châu Âu. Trách nhiệm cao nhất của chúng tôi luôn là bảo đảm an toàn cho người dân Pháp và châu Âu", Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo cho biết hôm nay 5/4.

Litva cùng ngày thông báo trục xuất đại sứ Nga và đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Klaipeda, đồng thời triệu hồi đại sứ tại Moscow.

"Trước những hành động của Nga ở Ukraine, chính phủ Litva quyết định hạ cấp phái bộ ngoại giao Nga. Đại sứ Nga sẽ phải rời Litva", Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis thông báo hôm 4/4, thêm rằng đại sứ nước này tại Moskva sẽ về nước "trong tương lai gần".

Ngoài ra, chính phủ Litva cũng đã quyết định đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Klaipeda bên bờ biển Baltic.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2, các đồng minh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga, không kể lần trục xuất mới nhất này.