Từ hộ nghèo vươn lên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhờ nuôi bò

Mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản của anh Trần Ngọc Bảy là một trong những điển hình nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND. Anh Bảy cho biết: Năm 2017, sau khi thoát khỏi danh sách hộ nghèo, anh đã tham gia vào tổ hợp tác nuôi bò thịt, được vay vốn từ Quỹ HTND với số tiền 50 triệu đồng để mua thêm bò giống. Đến nay, gia đình anh đã có đàn bò trên 20 con sinh trưởng phát triển tốt.

Ngoài chăn nuôi bò, anh Bảy còn phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn nái và lợn thịt. Hiện trong chuồng có 11 con lợn nái để làm giống và 80 con lợn thịt sắp đến thời kỳ xuất chuồng. Để giảm chi phí đầu tư, anh đã tận dụng cây ngô, sắn sau khi thu hoạch để ủ chua và trồng khoảng 2 mẫu cỏ voi làm thức ăn thô và tinh bột cho bò, lợn. Năm 2022, gia đình anh Bảy đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Mô hình nuôi bò thịt và bò sinh sản của anh Trần Ngọc Bảy (ở khu 17, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Minh Cảnh

Ông Bùi Quang Thuận - Chủ tịch Hội ND xã Đào Xá cho biết: Hiện xã Đào Xá có 1.850 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội, trong đó có 6 tổ hợp tác với 87 hội viên. Từ năm 2017 đến nay, đã có 23 hội viên được vay vốn từ Quỹ HTND với số vốn 500 triệu đồng. Có được vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập khá. Bên cạnh đó, Hội ND xã còn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia vào các tổ hợp tác để vừa có vốn vay ưu đãi, vừa cùng nhau tìm đầu ra cho sản phẩm, đem lại thu nhập ổn định".

Cùng với hỗ trợ các hộ nông dân phát triển kinh tế, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Phú Thọ đã gắn kết nông dân liên kết sản xuất, hình thành các HTX, tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Điển hình như tại HTX nông nghiệp hữu cơ Sơn Thủy, xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập đang triển khai mô hình trồng cây dược liệu và cây lâm nghiệp với diện tích trên 18ha, trong đó 3ha trồng cây gừng, nghệ, xạ đen, trên 10ha trồng cây lâm nghiệp. HTX hiện đang nuôi gần 50.000 con gia cầm, trên 50 con lợn nái bản địa cùng ngan, vịt theo hướng chăn nuôi hữu cơ hiện đại.

Ông Lương Văn Doanh - Giám đốc HTX cho biết: HTX được vay 500 triệu đồng từ Quỹ HTND để đầu tư, xây dựng hệ thống chuồng trại theo công nghệ khép kín. Mô hình chăn nuôi được T.Ư Hội NDVN hỗ trợ chế phẩm sinh học Enzyme bổ sung vào thức ăn vật nuôi để cải thiện tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn và xử lý môi trường...

Lựa chọn mô hình phù hợp giải ngân vốn vay Quỹ HTND

Theo Hội ND tỉnh Phú Thọ, hiện nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trên địa bàn tỉnh đang quản lý cho vay tại 210 dự án với số tiền gần 50 tỷ đồng cho 1.186 hộ vay. Từ nguồn vốn này, các hội viên nông dân đã sử dụng để phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hội viên và gia đình. Trung bình mỗi hộ hội viên vay vốn đều có thu nhập từ 70 đến hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí, nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Cùng với việc hỗ trợ vay vốn, trong năm 2022, các cấp Hội ND trong tỉnh Phú Thọ còn phối hợp tổ chức 952 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho 64.501 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng 100 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo ông Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ, để phát huy hiệu quả Quỹ HTND, hàng năm, Hội ND tỉnh định hướng, lựa chọn mô hình phù hợp hướng dẫn hội viên xây dựng dự án vay vốn, đồng thời tăng cường chỉ đạo, giám sát thực hiện trình tự các khâu cho vay đảm bảo đúng quy trình. Sau khi giải ngân, Hội ND tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn của các hội viên, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn trực tiếp, phối hợp vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập, duy trì phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, HTX; các câu lạc bộ nông dân triệu phú, nông dân tỷ phú. Từ đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...