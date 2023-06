Ông Phạm Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong 2 ngày 20-21/6, Hội Nông dân huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội có ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá; ông Lê Ngọc Hợp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn, cùng dự Đại hội có lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các xã, thị trấn và 155 đại biểu, đại diện cho 18.427 hội viên nông dân toàn huyện.



Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng ảnh chân dung Bác Hồ chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nga Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cho toàn khóa và nỗ lực hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch do Đại hội lần thứ X đề ra như: 100% hội viên nông dân được học tập, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và của hội với 812 buổi cho 96.450 lượt người; tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 2.996 lượt cán bộ; kết nạp mới 1.950 hội viên; kiểm tra, giám sát 607 cuộc.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Nga Sơn thông qua các hoạt động hỗ trợ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư của cán bộ, hội viên nông dân như: tín chấp và ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay tổng dư nợ 521,368 tỷ đồng cho 6.230 lượt hộ vay; xây dựng và quản lý, sử dụng hiệu quả 6,9 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngoài ra, cũng trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Nga Sơn đã cung ứng 5.124 tấn phân bón các loại, hơn 20.000 cây giống, hơn 1 tấn men vi sinh cho nông dân sản xuất; phối hợp tổ chức 426 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 77.360 lượt cán bộ, hội viên nông dân, 8 cuộc hội thảo cho 692 lượt người tham gia; 23 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.860 lao động; 14 lớp tư vấn xuất khẩu lao động cho hơn 1.500 hội viên.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Nga Sơn cũng tổ chức 12 lớp tập huấn cho gần 800 học viên cách vận hành và đưa sản phẩm bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, đến nay đã đưa 36 sản phẩm của hộ, Hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử; vận động, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng được 28 sản phẩm OCOP 3 sao cao nhất cả tỉnh. Trong nhiệm kỳ, hướng dẫn thành lập mới được 4 chi hội nghề nghiệp; 28 tổ hội nghề nghiệp.

Đại hội đã bầu ra 28 ủy viên Ban chấp hành khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2023-2028.

Qua đó, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã có 12.549 hộ đạt SXKD giỏi các cấp, đạt 81,3% so với số hộ đăng ký tăng 3.135 hộ so với năm 2018. Điển hình như: Hộ ông Nguyễn Văn Điều - Nga Thành đầu tư mô hình nhà màng nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hộ ông Trần Thanh Quang - Nga Tân với mô hình trang trại nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp quy mô lớn; hộ ông Phạm Đồng Quê - Nga Phượng đã tích tụ, dồn đổi ruộng đất đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi công nghiệp, hộ ông Mai Huy Toản - Nga Yên với mô hình kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; hộ ông Phạm Văn Minh - Nga Phú với mô hình dịch vụ vận tải, thu mua cói lõi hàng tiểu thủ công nghiệp; hộ ông Nguyễn Văn Nam - Nga Thạch đã mạnh dạn thành lập công ty Cổ phần nông nghiệp Vạn Hoa đầu tư xây dựng trang trại sản xuất rau, quả an toàn trong nhà màng cho thu nhập cao...

Trong 5 năm qua, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Nga Sơn đã tạo việc làm tại chỗ cho hơn 3.482 lượt lao động, trong đó có 1.044 lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 2.438 lượt lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, phân bón, vật tư nông nghiệp và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 2.412 lượt hộ nông dân; giúp đỡ cho 815 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 134 đồng chí là lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen 14 cá nhân, 16 tập thể; UBND huyện tặng giấy khen cho 31 tập thể 335 cá nhân đạt thành tích trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhâu làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Nga Sơn cũng đã tặng giấy khen 47 cá nhân, 51 tập thể.

Ban Chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028 Hội Nông dân huyện Nga Sơn ra mắt tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo huyện Nga Sơn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời định hướng trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào nông dân; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên; tích cực phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.