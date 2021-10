Ông Tập Cận Bình đã không rời Trung Quốc 21 tháng, Covid-19 chỉ là một lý do

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không rời khỏi đất nước trong gần hai năm và chưa gặp trực tiếp Tổng hệ thống Biden. Ảnh NY Times.

Lý do bề ngoài ông Tập không ra nước ngoài là do đại dịch Covid-19 - theo NY Times - nhưng đây không phải là lý do duy nhất và quan trọng nhất.

NY Times bình luận, sự xa lánh sân khấu chính trị toàn cầu của ông Tập là những tín hiệu có thể cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong chính sách đối ngoại và đối nội của Trung Quốc.

Nhưng động thái này cũng sẽ gây khó khăn hơn cho Trung Quốc với tham vọng định vị mình như một sự thay thế cho vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Bởi điều này sẽ góp phần cản trở đáng kể cho việc củng cố mối quan hệ giữa Trung Quốc với phần còn lại của thế giới.

Noah Barkin, chuyên gia theo dõi Trung Quốc cho công ty nghiên cứu Rhodium Group bình luận rằng, sự vắng bóng của ông Tập trên sân khấu chính trị toàn cầu đã tước đi cơ hội để Bắc kinh giải quyết các vấn đề "nóng" đang làm suy giảm lòng tin và uy tín của nước này, chẳng hạn sự gia tăng căng thẳng về thương mại, Đài Loan và các vấn đề khác.

Helena Legarda, nhà phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Berlin cho biết: “Điều đó (việc ông Tập không rời Trung Quốc) loại bỏ hoặc làm giảm các cơ hội đàm phán ở cấp lãnh đạo cao nhất”.



Sự vắng bóng của ông Tập ở Rome và Glasgow cũng làm giảm hy vọng rằng các cuộc họp có thể đạt được kết quả ý nghĩa về 2 trong số những vấn đề cấp bách mà thế giới phải đối mặt ở hiện tại: Hồi phục sau đại dịch và cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Trung Quốc và ông Tập Cận Bình hiện có vẻ hướng nội, không chỉ để chống dịch Covid-19 mà còn để chuẩn bị cho các sự kiện lớn quan trọng bao gồm đại hội Đảng Cộng sản vào năm tới. Đại hội này được cho là sẽ công bố việc ông Tập có thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa trong vai trò lãnh đạo đất nước tỷ dân.

Trước đại dịch Covid-19, ông Tập đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên vượt qua người đồng cấp Mỹ trong việc thực hiện các chuyến thăm nước ngoài trung bình hàng năm, theo nghiên cứu của Neil Thomas, nhà phân tích của Eurasia Group.

Trong những năm trước Covid, ông Tập đến thăm trung bình 14 quốc gia/năm, dành khoảng 34 ngày ở nước ngoài, hơn hẳn ông Obama (với 25 ngày công du nước ngoài) và ông Trump (23 ngày), ông Thomas ước tính.