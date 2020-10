"Ông trùm" cao tốc VEC sụt giảm lượng phương tiện và doanh thu

Cụ thể, trong 9 tháng của năm 2020, các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý vận hành đã phục vụ an toàn 33,3 triệu lượt phương tiện (trong đó cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 11,8 triệu lượt; Nội Bài - Lào Cai 8,4 triệu lượt; Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 11,7 triệu lượt và Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1,4 triệu lượt), giảm 5,2% về lượng và 4,8% về doanh thu so cùng kỳ năm trước.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC quản lý.

Lý giải về tình hình sụt giảm doanh thu, Tổng công ty ĐT Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng: "Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này được lãnh đạo VEC đưa ra là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong nhiều tháng vừa qua đã tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động giao thông vận tải nói riêng".

Đối với tiến độ lắp đặt các làn thu phí tự động không dừng (ETC), VEC đã hoàn thành đầu tư lắp đặt 15 làn ETC tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và đi vào vận hành từ ngày 10/6/2020. Tính đến cuối tháng Chín, đã có khoảng 894.000 lượt phương tiện sử dụng dịch vụ ETC lưu thông trên tuyến, chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng tháng.

Đại diện VEC cho biết, đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư ETC tại các làn còn lại của cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và một số làn trên 3 tuyến cao tốc đơn vị đang quản lý, trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt để triển khai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Đồng thời, VEC báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện việc mở rộng các tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ.

Cao tốc do VEC quản lý.

Về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, VEC khẳng định, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt để đảm bảo an toàn giao thông và duy trì tuổi thọ công trình, thống kê của đơn vị này cho thấy, ba quý của năm 2020, VEC đã tổ chức kiểm soát tải trọng 1,26 triệu lượt phương tiện, qua đó từ chối phục vụ theo thẩm quyền 18.000 lượt phương tiện.

Đáng chú ý, trên 4 tuyến cao tốc VEC quản lý, trong 9 tháng qua xảy ra 36 vụ tai nạn, 215 vụ va chạm giao thông khiến 10 người thiệt mạng, 27 người bị thương và làm hư hỏng một số tài sản kết cấu hạ tầng đường cao tốc. So cùng thời điểm 2019, con số này giảm tương ứng 47% về số vụ tai nạn, 16% về số vụ va chạm, 29% số người tử vong và 72% số người bị thương.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát trên tất cả các tuyến đường cao tốc do VEC đầu tư, quản lý, nhằm kịp thời phát hiện và chuyển cho lực lượng chức năng xử lý các hành vi vi phạm, gây mất an toàn giao thông của các chủ phương tiện khi lưu thông trên cao tốc (dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, đi ngược chiều, va chạm, cháy nổ...), góp phần phòng ngừa, răn đe người vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.