Ông Vương Đình Huệ: Phải coi công tác cán bộ là nhiệm vụ "then chốt của then chốt"

Ngày 5/1, tại buổi làm việc với quận Hoàng Mai về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Quận Hoàng Mai với lợi thế hiện có phải hiện thực hóa khát vọng, phấn đấu để trở thành một "cực tăng trưởng", trở thành động lực lan tỏa kéo khu vực phía Nam Thủ đô phát triển theo.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, 17 năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015-2020, quận Hoàng Mai đã có bước phát triển tích cực, minh chứng cho chủ trương thành lập quận là đúng đắn.

Đặc biệt, năm 2020, trong điều kiện rất khó khăn, quận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Sau đại hội, cán bộ chủ chốt thể hiện tinh thần đoàn kết, khát khao cống hiến, mong muốn đưa quận phát triển lớn mạnh.

Cho rằng, quận Hoàng Mai có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, tuy nhiên Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhìn nhận, quận còn rất nhiều việc phải làm vì trên các lĩnh vực đều còn những hạn chế tồn tại, nhất là hạ tầng còn nhiều bất cập, lạc hậu, manh mún; đô thị phát triển nhưng chưa gắn với kinh tế đô thị; thương mại dịch vụ còn manh mún,...

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, từ công tác xây dựng Đảng, bảo vệ môi trường, tệ nạn xã hội, phát huy văn hóa con người..., quận phải thực hiện nhiều công việc hơn nữa.

Do đó, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội chỉ đạo Quận ủy Hoàng Mai phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng coi công tác cán bộ là nhiệm vụ "then chốt của then chốt"; lấy sản phẩm để đánh giá cán bộ; đào tạo cán bộ toàn diện, đưa cán bộ vào thực tiễn để đào tạo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trước mắt, quận tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, quan tâm tới đời sống người yếu thế và đặc biệt phải đặt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, ông Vương Đình Huệ yêu cầu quận Hoàng Mai phải có kế hoạch hành động rất quyết liệt, xác định rõ phương hướng, mục tiêu và diện mạo của quận trong 3 năm tới (đến mốc kỷ niệm 20 năm thành lập quận), 10 năm và 25 năm tới.

Quận phải lên danh sách những dự án mang tính động lực như các dự án giao thông, Khu đô thị Gamuda, Khu B Công viên Yên Sở; tháo gỡ vướng mắc trong việc di dời Bến xe phía Nam; phối hợp cùng các chủ đầu tư rà soát điều chỉnh bất cập về quy hoạch 1/500 các khu đô thị...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng gợi mở quận phải coi giải phóng mặt bằng là khâu đột phá; đăng ký với thành phố là đơn vị đầu tiên thí điểm quy trình giải phóng mặt bằng rút gọn mà Thủ tướng Chính phủ đã cho phép; đăng ký xây dựng mô hình một khu đô thị văn minh và mô hình đội quản lý trật tự xây dựng kiểu mẫu của thành phố; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ nói riêng và kinh tế đô thị nói chung để nâng cao thu nhập, đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh cho biết, quận Hoàng Mai hầu như không có hạ tầng giao thông khung, hiện nay mới đạt tỷ lệ 2km đường giao thông/km2 (tiêu chuẩn là 10km đường giao thông/km2). Nguyên nhân chính là vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyễn Phong cũng khẳng định, chỉ có tập trung đầu tư phát triển giao thông để tháo gỡ khó khăn hạ tầng hiện nay, quận Hoàng Mai mới có thể "cất cánh". Ngoài ra, Khu B Công viên Yên Sở với diện tích 125ha (được phê duyệt quy hoạch 1/500 vào tháng 5-2020) là dự án có tính động lực cần được tập trung đầu tư.

Trong khi đó, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho rằng, quận Hoàng Mai phải tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; trước hết là tập trung cho dự án Trung tâm thương mại Aeon ở khu Giáp Bát là dự án có tính động lực.