Park Min Young đang đi vào vết xe đổ "lười thay đổi" của Song Hye Kyo

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội, một khán giả Hàn Quốc đã đăng tải bài viết tổng hợp những vai diễn từ trước đến nay của Park Min Young và đề cập đến việc, trong suốt 15 năm theo nghiệp diễn, nữ diễn viên năm nào cũng có tác phẩm mới.

Song, bài đăng cũng tạo ra cuộc tranh luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, Park Min Young là nữ diễn viên chăm chỉ nhưng cô lười thay đổi, ngại bước ra khỏi vùng an toàn, đặc biệt sau "Thư ký Kim sao thế?".

Park Min Young tiếp tục làm cô nàng công sở.

Song Kang không "cứu" nổi Park Min Young

"Dự báo tình yêu và thời tiết" hiện là một trong Top 3 phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý nhất, bên cạnh "Tuổi 25, tuổi 21" của Kim Tae Ri, Nam Joo Hyuk và "Tuổi 39" của Son Ye Jin.

Nữ diễn viên 36 tuổi Park Min Young kết hợp cùng "trai trẻ" Song Kang kể chuyện tình công sở tại Cục khí tượng Hàn Quốc. Park Min Young thủ vai Jin Ha Kyung - trưởng phòng dự báo 2 - hình mẫu phụ nữ hiện đại, thông minh, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm.

Vì bị bạn trai lâu năm làm cùng cơ quan phản bội ngay trước đám cưới, Ha Kyung quyết không yêu đương đồng nghiệp. Nhưng sau đó, cô trải qua tình một đêm và phải lòng Lee Shi Woo (Song Kang), chàng trai có IQ 150, đam mê nghiên cứu về thời tiết. Cả hai bắt đầu mối tình công sở lén lút với vô số tình huống hài hước, "dở khóc dở cười".

So với mặt bằng chung, "Dự báo tình yêu và thời tiết" có rating khá ổn, nhưng không cao. Khán giả nhận xét, nội dung phim không mới, điểm thu hút chủ yếu nhờ nhan sắc cặp đôi chính, đặc biệt là Song Kang.

Song Kang và Park Min Young trong phim.

Song Kang là nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Dù diễn xuất nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng ngoại hình điển trai là "vũ khí" lợi hại nhất giúp Song Kang chinh phục các fan nữ - phần đông khán giả của thể loại phim tình cảm, lãng mạn.

Tuy nhiên, tương tác giữa Park Min Young và đồng nghiệp kém 8 tuổi khiến không ít người xem "lấn cấn" vì cảm giác gượng gạo, chênh lệch tuổi tác.

Dù nổi tiếng là diễn viên kết hợp ăn ý với bạn diễn nam, Park Min Young vẫn bị đặt lên bàn cân so sánh với những "người tình màn ảnh" trước của Song Kang. Đặc biệt là Han So Hee - nữ diễn viên đóng cặp quá đỉnh cùng Song Kang ở "Nevertheless".

Bên cạnh đó, tạo hình của Park Min Young vẫn đẹp, thanh lịch nhưng nhàm chán. Nếu đặt cạnh những bộ phim cũ như "Thư ký Kim sao thế?", "Bí mật nàng fangirl"... "mỹ nhân dao kéo" gần như không có sự thay đổi.

Vẫn là kiểu tóc nhuộm vàng, không để mái, buộc gọn gàng hoặc buông xõa mượt mà. Phong cách thời trang công sở từng là thế mạnh của Park Min Young cũng khiến người xem "ngán" vì không còn bất ngờ.

Hơn hết, lối diễn xuất Park Min Young thể hiện trong phim mới giống hầu hết những tác phẩm của nữ diễn viên trong 4 năm trở lại đây. Trong khi Song Kang được khen vì hình tượng hợp vai hơn phim cũ, Park Min Young lại gây tranh cãi bởi sự một màu.

Cô không thay đổi hình tượng suốt 4 năm.

"Nữ hoàng phim hài lãng mạn" chết vai

Trong lứa diễn viên 8x của giới giải trí Hàn Quốc, Park Min Young là diễn viên chăm chỉ và quen mặt trên màn ảnh nhỏ. Suốt 16 năm theo nghệ thuật, gần như năm nào Park Min Young cũng có phim mới.

Nổi tiếng là "mỹ nhân dao kéo" thành công nhất showbiz Hàn, cô còn tạo thiện cảm tốt với công chúng bởi đời tư trong sạch, và càng nổi tiếng khi thường xuyên kết hợp với những tài tử điển trai trên phim.

Từ Park Yoo Chun, Lee Min Ho, Ji Chang Wook, Park Seo Joon, Kim Jae Wook… bất kỳ bạn diễn là ai, Park Min Young đều góp phần lớn tạo nên những cặp đôi đẹp trên màn ảnh.

Nhưng đỉnh cao nhất phải kể đến "Thư ký Kim sao thế?" - một trong những phim truyền hình Hàn Quốc thành công nhất 2018. Cặp đôi tổng tài - thư ký Park Seo Joon - Park Min Young được xếp vào hàng những cặp đôi màn ảnh đẹp nhất xứ kim chi.

Cảnh hôn huyền thoại của Park Min Young và Park Seo Joon thu hút 332 triệu lượt xem trên Youtube, thậm chí vượt mặt nhiều MV Kpop.

"Thư ký Kim sao thế?" là huyền thoại của dòng phim rom-com Hàn Quốc.

Với thành công của "Thư ký Kim sao thế?", Park Min Young được mệnh danh là "nữ hoàng phim hài lãng mạn" (phim rom-com) trên truyền hình. Nhưng cũng từ đây, nữ diễn viên đi vào lối mòn diễn xuất.

Các vai diễn sau của Park Min Young trong "Bí mật nàng fangirl", "Trời đẹp em sẽ đến" nhận thất bại rating vì quá nhàm chán. Đến cả "Dự báo tình yêu và thời tiết", khán giả vẫn chỉ thấy hình dáng thư ký Kim trong cô.

Trong xu thế phát triển của phim ảnh Hàn, khi các diễn viên trẻ ngày càng được trao nhiều cơ hội. Họ không ngại thử sức với những nhân vật gai góc, đầy thú vị. Việc Park Min Young cứ mãi "đóng khung" trong một hình tượng sẽ khiến cô đi vào vết xe đổ của Song Hye Kyo.

Dù diễn xuất tròn vai trong thể loại phim thế mạnh, khán giả sẽ không còn mặn mà và hết tò mò về cô. Đối với một diễn viên, không có sự tiến bộ, đổi mới chính là thất bại.