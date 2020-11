"Phải quyết tâm bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ, giữ vững được biển đảo"

Chiều 10/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Đóng góp ý kiến, ĐB Trương Minh Hoàng (Đoàn Cà Mau) nhấn mạnh về việc tăng cường quốc phòng an ninh để bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa, ĐB Hoàng cho rằng, ngoài chủ trương đường lối quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc thì báo cáo chính trị cần phải coi an ninh an toàn đặt lên là yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của nhân dân.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM).

Theo đó, chúng ta cần phải chuyển mạnh sang việc "chủ động phòng ngừa" là chính. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe doạ an ninh phi truyền thống, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, vị ĐB Đoàn Cà Mau nêu quan điểm cần phải xây dựng khung phòng thủ dân sự của toàn dân nhất là ở địa bàn trọng yếu, để tập cho người dân biết cách bảo vệ mình thông qua phòng thủ dân sự. Đây là yếu tố hết sức quan trọng mà các nước tiên tiến đã làm như Nhật Bản, Indonesia, Singapore….

"Khi có sự cố thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh thì người dân sẽ biết cách ứng phó điều kiện thực tế. Người dân sẽ không hoảng loạn, cùng với chính quyền thực hiện tránh trú an toàn, bảo đảm tính mạng, tài sản", ĐB Trương Minh Hoàng nói.

Khẳng định đường lối đối ngoại, bảo vệ chủ quyền là "điểm sáng" cần phải nhấn mạnh trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng khóa XIII, ĐB Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP.HCM) nhấn mạnh, nhiều ĐBQH rất phấn khởi về sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian vừa qua.

"Chúng ta đã có sức mạnh quốc tế rất mạnh mẽ để chia sẻ trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo", ĐB Nghĩa nói và nhấn mạnh "Nhờ đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên nên những nước muốn quậy phá phải suy nghĩ, kiềm chế lại. Tôi đề nghị chúng ta cần tiếp tục đi theo hướng như vậy".

Theo ông, việc đặt "Lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết" xuyên suốt cả lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc phòng. Đây là tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, là "kim chỉ nam" cho tất cả đường lối của Đảng.

Nhắc đến điểm mới trong dự thảo văn kiện, vị ĐB đoàn TP.HCM cho rằng, báo cáo chính trị trước đây chỉ nói đến bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, trong báo cáo chính trị lần này nêu thêm ý "vùng trời, vùng biển". Đây là điểm mới, thể hiện quan điểm của Đảng trong bảo vệ chủ quyền.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP.Hà Nội)

Ngoài ra, ĐB Trương Trọng Nghĩa cũng hoan nghênh Ban soạn thảo văn kiện đã nhấn mạnh dân chủ, quyền của nhân dân trong báo cáo chính trị. Trước đây, các báo cáo chính trị cũ chỉ ghi "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhưng ở dự thảo lần này đã thêm "dân làm, dân thụ hưởng". "Khi đã chính thức đưa vào khẩu hiệu, phương châm thì chúng ta phải thể chế hóa. Đây là hướng rất đúng đắn của Đảng", ĐB Nghĩa nói.

Cũng quan tâm đến vấn đề biển đảo, chủ quyền lãnh hải quốc gia, ĐB Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) đề nghị dự thảo Văn kiện cần nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biển đảo với cách làm kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo và khôn khéo.

"Trong 10 năm vừa qua chúng ta đã giải quyết rất rõ vấn đề biển Đông, cơ bản biển còn nguyên và phát triển ổn định, hòa bình. Điều này rất quan trọng! Chúng ta phải quyết tâm bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ, làm khôn khéo bảo vệ, giữ vững được biển đảo. Đặc biệt phải tạo ra được hòa bình ở biển Đông", đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.