Phản công chậm chạp, điều gì tiếp theo sẽ đến với Ukraine?

Cho đến nay Ukraine chỉ mới giành được một số lợi ích không đáng kể khi chỉ giải phóng được một số làng nhỏ trong cuộc phản công để giành lại lãnh thổ của nước này. Ảnh IT

Trước khi quân đội Ukraine bắt đầu phản công vào tháng 6, các quan chức hy vọng họ có thể lặp lại những thành công của năm ngoái và nhanh chóng chiếm lại những vùng lãnh thổ rộng lớn do Nga nắm giữ.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine ban đầu hầu như không đạt được tiến triển nào. Trong những tuần gần đây, họ đã giành được nhiều lợi hơn nhưng vẫn chỉ chiếm được một vài ngôi làng nhỏ.

Theo New York Times, một kết quả như vậy là dễ hiểu. Chiến tranh có xu hướng ngày càng trở nên khốc liệt. Những kiểu chiến dịch giúp Ukraine chiếm lại hàng nghìn km2 ở phía đông bắc vào năm ngoái là rất hiếm.

Cũng theo báo Mỹ, những tiến bộ nhỏ hiện nay có thể dẫn tới một bước đột phá lớn nhưng điều đó có thể không bao giờ đến. Đó là vì chiến tranh khó có thể dự báo trước điều gì.

George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh bình luận: “Chiến tranh không phải lúc nào cũng là chiến thắng ngoạn mục. Nói cách khác: Ukraine và các đồng minh, trong đó có Mỹ, có thể đã đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc phản công. Ukraine đang chiến đấu với một trong những quân đội mạnh nhất thế giới. Nếu Ukraine có thể thành công trong việc buộc Nga phải rút lui thì việc này sẽ mất nhiều năm hơn là vài tháng".

Việc vượt qua các bãi mìn của Nga mà không gây thương vong lớn và dùng pháo binh để tiêu diệt hệ thống phòng thủ của Nga ở khoảng cách an toàn rõ ràng là tốn thời gian.

Theo ông Barros, những tiến bộ khiêm tốn gần đây của Ukraine có thể báo hiệu những gì có thể xảy ra tiếp theo. Lãnh đạo Ukraine vẫn hy vọng đạt được đột phá giúp chia cắt quân đội Nga ở phía đông và phía nam. Nhưng đến tháng 11, mùa bùn lầy sẽ ập đến, việc di chuyển sẽ khó khăn hơn.

Hiện Ukraine muốn mở rộng các tuyến đường mà nước này vừa thiết lập được qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Ví dụ, lực lượng Ukraine có thể chiến đấu để giành lại nhiều hơn các khu vực xung quanh các thị trấn như Robotyne để thiết lập một hành lang lãnh thổ rộng hơn. Sau đó, họ có thể sử dụng không gian rộng hơn đó để di chuyển thêm nhiều lực lượng hơn và thực hiện kế hoạch ban đầu – triển khai bộ binh và xe bọc thép để tiến hành một cuộc phản công mạnh và nhanh.



Tuy nhiên, “điều này phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh phòng thủ còn lại của Nga”, Eric Schmitt, nhà báo New York Post - người phụ trách vấn đề an ninh quốc gia bình luận. Theo New York Times, Nga cũng có thể đã đưa lực lượng mạnh nhất của họ ra tiền tuyến và Ukraine có thể vượt qua các phòng tuyến khác dễ dàng hơn như các nhà phân tích kỳ vọng.

Thêm một điều cần lưu ý, lực lượng Nga đang tăng cường tấn công ở phía đông bắc. Khi làm như vậy, Nga kỳ vọng sẽ chiếm lại một số lãnh thổ đã mất năm ngoái và buộc Ukraine phải chuyển quân cũng như nguồn lực về phía đông bắc. Nếu lực lượng Ukraine rút bớt quân ở mặt trận phía đông nam để bảo vệ phía đông bắc thì cuộc phản công của họ có thể thất bại.



Đối với Ukraine, thời gian đang cạn kiệt. Khi mưa đến vào mùa thu này, địa hình sẽ trở nên lầy lội và khó di chuyển hơn, điều đó có khả năng cản trở những lợi ích lớn trên chiến trường của lực lượng này, New York Times cảnh báo.