Phát động trồng cây trên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu ở Cần Thơ và Kiên Giang

Bám sát định hướng "Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030" trong Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015, Công ty Syngenta Việt Nam đã giới thiệu chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" với cam kết tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.





Tính đến nay, Công ty Syngenta Việt Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho cho hơn 30.000 nông dân, hơn 100 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu huỷ; chiến dịch đã được phát động tại 15 tỉnh thành trên cả nước qua đó giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng để quản lý sâu bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ xuất khẩu.