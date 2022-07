Phát hiện 7 nam thanh nữ tú “xào ke” trong quán karaoke

Trường (SN 1992, ở Ân Thi, Hưng Yên) và Nguyễn An Phương (SN 1984, ở Kim Động, Hưng Yên) vừa bị Công an huyện Ân Thi tạm giữ để điều tra hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sự việc xảy ra khuya 28/6, khi công an tiến hành kiểm tra quán Karaoke Bảo An KTV tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi do Vũ Văn Trường quản lý.

Vũ Văn Trường bị cáo buộc tổ chức cho nhóm người xào ke trong quán karaoke nơi mình quản lý. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Nhà chức trách phát hiện tại đây có 8 nam nữ thanh niên đang "bay lắc", với biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói chứa tinh thể màu trắng và các vật dụng liên quan.

Qua giám định, các chất tinh thể trắng thu được là ma túy loại Ketamine, trọng lượng 0,190g. Test nhanh cũng cho thấy, có 7 người dương tính với ma túy tổng hợp; họ có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau.