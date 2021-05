Phi Nhung xót xa con gái ruột mắc Covid-19 ở Mỹ nhưng không dám cho mẹ biết

Kể từ khi công khai con gái ruột sau khoảng thời gian 20 năm giấu kín, ca sĩ Phi Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về con gái - Wendy Phạm. Nữ ca sĩ cho biết, con gái của cô đang làm y tá tại một bệnh viên ở Mỹ. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và hai mẹ con chưa thể gặp đoàn tụ, Phi Nhung chỉ còn cách nhắn gửi những lời ngọt ngào cho con gái thông qua mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung khiến fan lo lắng khi hé lộ tình hình sức khỏe của Wendy Phạm tại Mỹ. Nữ ca sĩ đau lòng khi biết tin con gái ruột mắc Covid-19 nhưng không dám cho mẹ biết. Trên trang cá nhân, Phi Nhung chia sẻ: "Cách đây 6 tháng, Wendy - con gái Nhung làm y tá tại bệnh viện ở Mỹ cũng mắc Covid-19 mà giấu mẹ không dám cho mẹ biết. Sợ mẹ lo. Trong khi tôi ở Việt Nam lo làm việc và chăm sóc cho các bé còn nhỏ, vậy mà con mình sinh ra trong lúc đau ốm tôi không ở bên cạnh để chăm sóc, đau lòng lắm cả nhà ạ.

Cũng may nước Mỹ đã có vaccine kịp thời, con gái đã qua cơn nhiễm bệnh. Khi tôi biết thì con gái đã khỏe mạnh không có gì nữa cho nên nhìn những bức ảnh này tôi đau lòng lắm. Bây giờ, tôi sẽ sắp xếp công việc rồi quay về lại Mỹ".

Con gái ruột ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 ở Mỹ nhưng không dám cho mẹ biết.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước, nữ ca sĩ Phi Nhung mong rằng Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn này. "Chúng ta cùng nhau một lòng yêu thương bảo vệ cho nhau trong lúc này. Bắc Giang thương yêu ơi! Bắc Ninh yêu mến ơi! Hà Nội thân thương ơi... Chúng ta hãy cố lên, hãy luôn nhìn vào những điểm tích cực của cuộc sống, giống như hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời chứ không phải những đám mây đen.

Mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch, cùng nhau bảo vệ sức khỏe tuân thủ theo lệnh phòng chống bệnh dịch, không cần thiết thì không nên ra đường nhé!", nữ ca sĩ chia sẻ.

Đăng tải loạt ảnh những y bác sĩ đang gồng mình chống dịch, ca sĩ Phi Nhung xót xa khi nhớ về con gái Wendy đang làm y tá tại Mỹ.

Bên dưới bài viết của ca sĩ Phi Nhung, người hâm mộ để lại những bình luận động viên tinh thần nữ ca sĩ: "Wendy là một cô bé thật là mạnh mẽ giống mẹ Phi Nhung"; "Chúc cho hai mẹ con Phi Nhung thật nhiều sức khỏe và sớm đoàn tụ nhé!"...

Hình ảnh ca sĩ Phi Nhung bên con gái ruột.

Trước đó, ca sĩ Phi Nhung không ít lần bày tỏ nỗi niềm nhớ thương con gái khi cả hai mẹ con phải xa cách vì dịch bệnh. Con gái ruột của nữ ca sĩ cũng phải trấn an mẹ khi đang làm công việc y tá tại Mỹ. Phi Nhung chia sẻ: "Cứ đêm về là ngủ không được, cứ đợi bạn ấy đến chỗ làm rồi mới an tâm. Bạn ấy phán cho một câu "long trời lở đất" rồi mới chịu ngủ: Mẹ ơi! Mẹ đừng cho con đọc mấy tin tức mà không đúng sự thật về công việc của con. Con biết con phải làm sao. Mẹ ở Việt Nam làm ơn ở một chỗ giùm con. Ăn uống cẩn thận, sạch sẽ, vệ sinh. Vậy là con an tâm rồi. Mẹ đừng lo lắng quá, làm con sợ mẹ hơn virus Covid-19 nữa đó mẹ".

Được biết, con gái của ca sĩ Phi Nhung tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ.



Năm 2017, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ công khai hình ảnh con gái ruột sống ở Mỹ sau hơn 20 năm giấu kín. Theo nữ ca sĩ cho biết, lý do cô không công khai thông tin và hình ảnh về con gái ruột trước đó vì muốn cho con cuộc sống bình yên.

Chia sẻ về con gái ruột, Phi Nhung tự hào: "Mẹ đã cực khổ, âm thầm chịu đựng, sống độc thân một mình và đau khổ khi phải kiếm tiền nuôi con ăn học. Em bé áo xanh ngày nào đã không phụ lòng mẹ, giờ đã là thủ khoa, một cô y tá giỏi giang".