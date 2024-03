“Phiên Chợ Trái Tim cho con được sẻ chia yêu thương đến mọi người”

Lan tỏa yêu thương bằng đặc sản quê hương

Để chuẩn bị cho lần đầu tiên bán hàng gây quỹ tại Chương trình “Chợ Quê”, em Lê Hoàng Vân Giang - Học sinh lớp 8A Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (Hoa Lư, Ninh Bình) đã thức dậy từ 4 giờ sáng. Em cùng mẹ di chuyển hơn 100km đến với ngõ 9A Phạm Văn Bạch (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), em nhanh chóng sắp xếp, bày biện cho gian hàng của mình với món bánh đúc lạc thơm ngon.

Vân Giang cẩn thận chuẩn bị món đặc sản cho gian hàng của mình tại “Chợ Quê”.

Chia sẻ với Phóng viên Báo Dân Việt, số tiền vốn dùng để mua hàng đã được Vân Giang tiết kiệm từ tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi tết và tiền có từ cuộc thi vẽ tranh trước đây. Với mong muốn được đóng góp chút sức lực của tuổi trẻ, cùng với kinh nghiệm bán hàng trong các chương trình từ thiện trước đó, Vân Giang nhanh chóng làm quen với công việc. Cô học sinh cấp 2 chia sẻ:

“Sau khi được mẹ dẫn đến tham gia chương trình những lần trước đó, em luôn ấn tượng với hình ảnh các bác bệnh nhân đến nhận cơm. Em biết các bác đến đây đều có hoàn cảnh khó khăn nên em luôn mong muốn được giúp đỡ các bác. Lần này, em quyết định cùng mẹ bán bánh đúc lạc để gây quỹ cho Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Em hy vọng, các cô chú bệnh nhân sẽ sớm hồi phục sức khỏe, được trở về với gia đình, trở về với quê hương mình”.

Chị Hoàng Thị Thanh Tâm - Phụ huynh em Vân Giang cho hay: “Tôi luôn khuyến khích, động viên và đồng hành cùng con trong hành trình cùng con khôn lớn. Việc hình thành cho con những giá trị đạo đức, lòng nhân hậu là hết sức cần thiết. Tôi cho con cọ xát với nhiều chương trình từ thiện từ nhỏ, qua đó, dạy con biết cách trân trọng cuộc sống này, trân trọng giá trị đồng tiền. Khi con được trải nghiệm và tiếp xúc với các hoàn cảnh, con cũng nuôi dưỡng cho mình một lòng nhân ái, con học được cách cho đi, học được sự khiêm tốn và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Và ở Phiên Chợ Trái Tim, con đã được làm điều đó".

Chị Hoàng Thị Thanh Tâm luôn đồng hành cùng con gái trong những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Kết thúc buổi bán hàng đầy niềm vui, Vân Giang gửi tặng toàn bộ số tiền em có được cho quỹ “Bữa Cơm Yêu Thương”. Trước tình cảm của cô học trò nhỏ, bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim hạnh phúc: “Ngày càng có nhiều em học sinh đại diện cho thế hệ trẻ đến với Phiên Chợ Trái Tim cùng những món quà yêu thương và Vân Giang là một trong số những trái tim giàu nhựa sống đó. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục đón nhận được tình cảm của các em, cùng các bậc phụ huynh học sinh, để ngọn lửa yêu thương được mãi thắp sáng”.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Kể về sở thích làm thiện nguyện của mình, Vân Giang nhắc đến mẹ như một nguồn cảm hứng đặc biệt. Ngay từ những ngày còn nhỏ, em đã được mẹ cho đi cùng các chương trình tặng quà những hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động bán hàng gây quỹ,… Được chứng kiến cuộc sống của những mảnh đời cơ cực, em thấy mình may mắn và thấu hiểu hơn với các hoàn cảnh kém may mắn. Những trải nghiệm đa dạng đó chính là lý do em luôn hồ hởi tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Không những vậy, Vân Giang còn khéo léo kết hợp tài năng hội họa của mình cùng với sở thích làm việc tốt. Trong hoạt động đấu giá tranh để ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn do CLB mĩ thuật Cờ Lau – Trường THCS Đinh Tiên Hoàng tổ chức, bức tranh của Vân Giang đã mang về 1.500.00 đồng. Số tiền đó đã dành cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Em cho biết, mỗi khi nhắc đến kỷ niệm này em luôn xúc động và biết ơn nhà trường, biết ơn thầy Nguyên (Giáo viên dạy Mỹ thuật) đã cho em cơ hội làm điều tuyệt vời này.

Vân Giang có niềm yêu thích với vẽ tranh, em mang sở thích của mình để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

“Năm nay em sẽ vẽ thêm nhiều bức tranh hơn. Em sẽ cố gắng vẽ thật đẹp và thật nhiều để tiếp tục đấu giá tranh. Số tiền có được từ những bức tranh em muốn dành tặng cho “Phiên Chợ Trái Tim”, để cô chú bệnh nhân có thêm được bữa ăn ngon” - Vân Giang chia sẻ về dự định trong tương lai.

Món quà ý nghĩa của Vân Giang đã mang đến niềm vui cho đại gia đình Phiên Chợ Trái Tim.

Chia sẻ về cô học trò của mình, cô Phạm Thị Chiều - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bày tỏ: “Vân Giang là một em học sinh có thành tích học tập tốt, luôn hòa nhã với các bạn cùng lớp. Hơn nữa, em còn có một trái tim biết yêu thương, khi đã dùng khả năng hội họa của mình vẽ tranh đấu giá gây quỹ. Tôi rất vui và tự hào về Vân Giang cùng các bạn học sinh của lớp khi các em vừa có ý thức học tập, vừa biết sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh khó khăn ngay tại chính ngôi trường của mình”.

“Em chia sẻ câu chuyện của mình về “Bữa Cơm Yêu Thương” với mong muốn có nhiều người hơn nữa tham gia, đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này. Em cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội được cho đi, được yêu thương và được thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều” - Vân Giang chân thành chia sẻ.