Phim hot Hãy nói lời yêu tập 9: Hoàng My sa lưới tình của Bình "dê già"

Phim Hãy nói lời yêu tập 8 cho thấy Hoàng My ngày càng luống sâu vào bẫy tình của Bình. Cô bị “chết” bởi sự săn đón, ga lăng, chu đáo của người yêu. Bình còn đưa My về căn hộ của anh và dụ cô nghỉ qua đêm nhưng My đã từ chối vì bận học thi. Có vẻ như Bình rất nôn nóng “ăn rau sạch”. Trong nhiều tình tiết khác, Bình dần lộ diện là gã đàn ông trăng hoa, “đi đêm” với nhiều cô gái và Hoàng My đang là mục tiêu của hắn.

Phim Hãy nói lời yêu tập 8 có cảnh dù ông Tín đã thuyết phục, thậm chí đưa Trâm đến bệnh viện để giải quyết cái thai nhưng cô cương quyết giữ. Còn đòi lao ra cho xe đụng khiến ông Tín hốt hoảng phải dỗ dành. Trâm cho rằng cô yêu ông Tín là thật lòng và muốn giữ đứa con. Còn ông Tín thì đang không muốn liên quan đến cô vì sợ vợ biết. Sau khi nhìn thấy thái độ chỉ muốn bảo vệ gia đình, không quan tâm đến mẹ con mình nên Trâm muốn về lại Hà Nội, không làm phiền ông Tín nữa. Cô sẽ nuôi con một mình, không nhận bất cứ khoản trợ cấp nào của ông.



Hãy nói lời yêu tập 9

Phim Hãy nói lời yêu tập 9 hé lộ cảnh rất thú vị là Bình đưa My về ra mắt, ăn tối cùng bố mẹ anh. Có vẻ như đây chỉ là chiêu trò “dàn cảnh” để Hoàng My tin vào sự chân thành của Bình. Nhưng ở một cảnh khác thì Phan đưa mẹ đi khám bệnh tình cờ nhìn thấy Bình cũng đang ẵm con trên tay, bên cạnh là cô vợ. Hình như con Bình bị bệnh nên cả hai vợ chồng đưa con đi khám.

Phim Hãy nói lời yêu tập 9 còn hé lộ cảnh bà Hoài đến gặp bạn thân của Bình để yêu cầu anh này cho My nghỉ việc: ”Nếu cậu không cho con My nhà tôi nó nghỉ việc thì cậu đừng có trách… Nhà tôi không thiếu tiền, cho nó nghỉ luôn đi”.