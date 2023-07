Phim King The Land tập 13: Lee Jun Ho rạn nứt với Yoona?

Trong phim King The Land tập 12, Gu Won và Sa Rang bị bạn thân phát hiện chuyện tình cảm giấu kín. Không những vậy, thân phận Gu Won là con trai của Chủ tịch The King Group cũng được chính anh công khai với bạn thân của Sa Rang. Biết được sự thật này, hai cô bạn của Sa Rang "tái mặt" vì họ đã có phần đối xử "phũ", thậm chí không hề kiêng nể với Giám đốc Gu Won trong chuyến cùng du lịch ở Thái Lan.

Sau khi công khai, chuyện tình yêu của cặp đôi được bạn bè ủng hộ. Tuy nhiên, trong công việc, Sa Rang và Gu Won phải đối mặt với không ít khó khăn. Sa Rang vốn là nữ nhân viên ưu tú 2 năm liên tiếp khi làm việc tại khách sạn, thậm chí bố của Gu Won - Chủ tịch The King Group từng có lần khen ngợi cô. Tuy nhiên, trong phim King The Land tập 12, Sa Rang bất ngờ bị Nghị sĩ Park trút giận lên cô trong lúc phục vụ bữa ăn giữa ông ta và Gu Hwa Ran (Kim Sun Young) - người chị gái độc đoán đang muốn thừa kế tập đoàn The King Group. Thậm chí, ông ta muốn Gu Hwa Ran phải đuổi việc nữ nhân viên này. May mắn cho Sa Rang được bạn trai Giám đốc kịp thời có mặt "giải cứu". Sa Rang cũng được các đồng nghiệp an ủi, động viên.

Phim King The Land tập 12: Sa Rang phục vụ đồ ăn cho Gu Won. (Ảnh: FB JTBC Drama)

Ở diễn biến khác, Giám đốc Gu Won phải đối mặt với người chị gái luôn muốn vùi dập mình. Trong khi Chủ tịch The King Group bất ngờ đưa ra yêu cầu cho những người thừa kế: "Hãy viết báo cáo xem các con muốn đưa King Group thành tập đoàn thế nào". Để nắm chắc phần thắng, Gu Hwa Ran muốn mua chuộc quản lý của em trai nhằm nắm bắt mọi thông tin từ công việc và cuộc sống riêng tư của Gu Won. "Vậy chị có thể nâng đỡ tôi được đến đâu?", quản lý No hỏi Gu Hwa Ran.

Khép lại phim King The Land tập 12, Sa Rang tưởng chừng thăng tiến trong công việc khi được góp mặt trong một đội đặc biệt phục vụ cho nhà Chủ tịch The King Group, ai ngờ cô hóa "người hầu" đúng nghĩa trong bữa ăn có sự góp mặt của bạn trai mình - Giám đốc Gu Won. Trùng hợp là Sa Rang phục vụ đồ ăn cho Gu Won. Khi nghe Chủ tịch The King Group nói con trai sắp phải cưới người con gái khác, Sa Rang bàng hoàng và làm rơi vỡ một chiếc đĩa xuống sàn nhà.

Phim King The Land tập 13: Lee Jun Ho phải lấy người con gái khác, Yoona có bị đuổi việc?

Phim King The Land tập 12 lên sóng vào tối nay (23/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, chuyện tình cảm giữa Giám đốc Gu Won và Sa Rang khiến người xem không khỏi tò mò. Gu Won không thể liên lạc được với bạn gái khi trước đó anh từng hứa hẹn sẽ lo liệu mọi việc và cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi Chủ tịch The King Group biết được chuyện tình cảm của con trai với nhân viên khách sạn, ông quyết định bắt Gu Won phải chia tay Sa Rang. "Bố sẽ nói ngắn gọn thôi. Chấm dứt đi", Chủ tịch The King Group nói với con trai.

Phim King The Land tập 13: Liệu Lee Jun Ho có phải lấy người con gái khác? (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC Drama)

Ngoài chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, Gu Won tiếp tục đối đầu với chị gái trong cuộc chiến tìm người kế thừa tập đoàn.

Phía Sa Rang, cô tạm thời không còn làm việc tại khách sạn King The Land nữa mà được điều sang một vị trí khác. Đây có thể là hình phạt cho sai sót "tuyệt đối không thể xảy ra" của Sa Rang trong công việc cũng như việc có mối quan hệ tình cảm với con trai Chủ tịch The King Group. Có lẽ nhờ vậy, Sa Rang được phục vụ cho một khách hàng bí ẩn không ở khách sạn trong phim King The Land tập 13.

Liệu Lee Jun Ho có chia tay Sa Rang? Vị khách bí ẩn do Sa Rang phục vị có phải mẹ của Gu Won?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).