Kevin Hart và Mark Wahlberg cùng nhau đóng vai chính trong "Me Time", một bộ phim hài về tình bạn của Netflix. Phim kể về kỳ nghỉ cuối tuần đầy "hoang dã" của Kevin Hart trong vai một người cha hết mực lo lắng cho con cái với một người bạn cũ do Mark Wahlberg đóng.



Trong khi các bộ phim của Kevin Hart thường không được đánh giá cao và dừng ở mức "chấp nhận được" với người xem, "Me Time" dường như lại bị khán giả chê bai thậm tệ.

Phim mới của Kevin Hart và Mark Wahlberg thất bại thảm hại

Kevin Hart và Mark Wahlberg trong phim "Me Time". (Ảnh trong phim)

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim tại thời điểm viết bài, có điểm số nhà phê bình thấp chỉ 7%, được xếp hạng là bộ phim được đánh giá thấp nhất mọi thời đại trong sự nghiệp của cả hai diễn viên.

Nhiều bộ phim trên Rotten Tomatoes có sự chênh lệch lớn giữa điểm số của nhà phê bình và khán giả - nhưng đó không phải là trường hợp của "Me Time". Tại thời điểm viết bài, điểm số khán giả của bộ phim là 29%.

Con số này thậm chí còn thấp hơn cả những bộ phim của Mark Wahlberg vốn được coi là dở tệ, bao gồm "The Happening" của M. Night Shyamalan và phiên bản làm lại "Planet of the Apes" của Tim Burton, có điểm phê bình lần lượt là 17 và 43%.

Để so sánh, bộ phim được đánh giá là tệ thứ hai trong sự nghiệp của Mark Wahlberg là "Renaissance Man" với 12% điểm. Trong khi đó, bộ phim tiếp theo của Hart là "Little Fockers" với tỷ suất thấp là 9%.

Kevin Hart đã chia sẻ một thông điệp với người hâm mộ ngay sau khi bộ phim phát hành, anh đặc biệt thích thú với "thông điệp ẩn" được gắn với nội dung phim. Nam diễn viên hài tin rằng, bộ phim đang cố gắng thay đổi những quan niệm cũ về giới tính trong việc nuôi dạy con cái. Trong phim, anh vào vai một người đàn ông từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc hai con, trong khi vợ đi làm kiếm tiền.

Cặp đôi diễn viên trên phim trường. (Ảnh: IT).

Về phía nam diễn viên Mark Wahlberg, anh cho biết đã dành 12 giờ khỏa thân trong ngày đầu ghi hình bộ phim "Me Time". Tài tử người Mỹ nói, anh được đạo diễn yêu cầu cởi đồ trong nửa ngày quay ở bến tàu thuộc Long Beach, California. "Bạn biết đấy ngày đầu tiên tôi phải khỏa thân, ngay tại bến tàu", nam diễn viên nói.

Đạo diễn kiêm biên kịch John Hamburg cho biết, ban đầu thỏa thuận đóng phim không bao gồm cảnh khỏa thân. Song, khi Kevin Hart - nam chính đồng thời là nhà sản xuất phim yêu cầu Hamburg tạo ra đoạn giới thiệu mạnh mẽ hơn cho nhân vật Huck của Wahlberg, Hamburg đã thêm cảnh quay vào phim.

Hamburg đồng thời nói thêm rằng, anh rất thích thương hiệu hài kịch của Wahlberg, nó khác biệt so với Hart. Nam đạo diễn thích làm việc với những người có phong cách tương phản. Danh hài Kevin Hart cũng lưu ý rằng hợp tác với Mark Walhberg rất thoải mái.