Phim mới của Lương Triều Vỹ có gì thú vị?

Tại lễ trao giải Kim Kê Trung Quốc lần thứ 36 tổ chức ở Hạ Môn tuần trước, diễn viên nổi tiếng Lương Triều Vỹ đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình bằng việc giành được giải Kim Kê "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho bộ phim "Vô Danh".

Trong bộ phim "Vô Danh", Lương Triều Vỹ vào vai chủ nhiệm Hà, giám đốc cơ quan tình báo làm việc trong chế độ bù nhìn do Nhật thao túng. Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm đầu thế kỷ 20, xoay quanh cuộc kháng chiến của người dân Trung Quốc chống quân Nhật xâm lược.

Phim mới của Lương Triều Vỹ

Thành tựu này đã giúp anh trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu danh hiệu Tam Kim Ảnh Đế, tức là đã giành danh hiệu Ảnh đế tại ba giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ danh giá nhất gồm Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã.

Lương Triều Vỹ trong bộ phim sắp ra mắt "Goldfinger". Ảnh: IT.

Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Lương Triều Vỹ cũng đã công bố một tác phẩm mới sắp ra mắt, mang tựa đề "Goldfinger", dự kiến ra mắt vào cuối năm 2023 và sẽ được phát hành trên toàn thế giới. Bộ phim do đạo diễn Trang Văn Cường chỉ đạo và viết kịch bản, với sự tham gia của dàn diễn viên đỉnh cao, bao gồm cả Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thái Trác Nghiên... và nhiều diễn viên tài năng khác. "Goldfinger" được kỳ vọng sẽ là một kiệt tác điện ảnh đáng xem.

Câu chuyện của "Goldfinger" xoay quanh nhân vật Cheng Yiyan, do Lương Triều Vỹ thủ vai, người có một lai lịch bí ẩn. Sau khi gặp thất bại trong kinh doanh tại Miền Đông Malaysia vào những năm 1970, ông đã tìm đường đến Hồng Kông và từng bước xây dựng một đế chế tài chính khổng lồ là Tập đoàn Jiawen.

Tuy nhiên, một vụ sụp đổ trên thị trường chứng khoán đã bộc lộ bí mật đen tối của Tập đoàn Jiawen, một tập đoàn tưởng chừng thịnh vượng. Điều này đã đặt nền tảng cho cuộc chiến chống tham nhũng căng thẳng với sự tham gia của giám đốc điều tra cấp cao Lưu Kỳ Nguyên (Lưu Đức Hoa thủ vai). Hành trình của họ đưa họ qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một cuộc điều tra phức tạp đầy biến cố.

Lương Triều Vỹ sinh vào ngày 27/6/1962 tại Hồng Kông và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình, anh đã làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại di động trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

"Goldfinger" được kỳ vọng sẽ là một kiệt tác điện ảnh đáng xem. Ảnh: IT.

Sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vỹ bắt đầu vào năm 1984 khi anh tham gia bộ phim truyền hình dài tập "The Duke of Mount Deer". Anh nhanh chóng nổi tiếng và được mời đóng nhiều vai hơn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1988, anh đóng vai chính trong bộ phim "People's Hero", mang về cho anh Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn đột phá của Lương Triều Vỹ đến từ bộ phim "Days of Being Wild" vào năm 1990, đạo diễn bởi Vương Gia Vệ. Anh tiếp tục hợp tác với Wong trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như: "Chungking Express"; "Happy Together" và "In the Mood for Love". Màn trình diễn của Lương Triều Vỹ trong "In the Mood for Love" đã giúp anh được giới phê bình đánh giá cao và được quốc tế công nhận.