Phim Người mẹ tồi của tôi tập 13: "Người đàn ông quyền lực" giúp Lee Do Hyun vạch mặt kẻ xấu?

Trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 12, nông trại nuôi heo của gia đình bà Young Soon (Ra Mi Ran) bốc cháy giữa đêm do có người cố tình phóng hỏa. Ngay lập tức, Kang Ho (Lee Do Hyun) và mẹ đã đến nông trại nhưng điều không may là các cửa ra vào tại đây đều bị khóa. Vì sự an toàn của mẹ nên Kang Ho đã phá cửa sổ và đẩy mẹ ra ngoài trước. Khi đang định nhảy qua cửa sổ để thoát ra khỏi biển lửa thì anh bị ngã nhào xuống nền nhà. Trong khi nằm mơ màng sau cú ngã, Kang Ho nghe thấy tiếng của người bố đã khuất gọi mình hãy thức dậy.

Ở bên ngoài, Sam Sik (Yoo In Soo) và Mi Joo (Ahn Eun Jin) và những người hàng xóm đã không khỏi lo lắng cho Kang Ho. Để cứu Kang Ho, Sam Sik đã liều mình phá cửa vào bên trong nông trại. Tình huống gây cười cho khán giả chính là cảnh Kang Ho lại là người cõng Sam Sik bước ra khỏi đám cháy.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 12: Kang Ho bất ngờ bị cảnh sát triệu tập. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Điều khiến Mi Joo bất ngờ là lời khai của bà Young Soon với cảnh sát sau vụ cháy này. Mi Joo đã tiết lộ sự thật cặp sinh đôi Lee Seo Jin (Park Da On) và Lee Ye Jin (Ki So Yu) là con của cô và Kang Ho cho bà Young Soon biết. Trên giường bệnh, Kang Ho đã không kìm được nước mắt khi biết điều này.

Khép lại phim Người mẹ tồi của tôi tập 12, Kang Ho bất ngờ bị cảnh sát triệu tập vì nghi ngờ anh sát hại hai mẹ con cô Hwang Soo Hyun - thư ký của Nghị sĩ Oh Tae Soo (Jung Woong In). Sự thật cô Hwang Soo Hyun có con với Nghị sĩ Oh. Vì lo sự việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên ông ta và Chủ tịch Song Woo Byeok (Choi Moo Sung) đã giao cho Kang Ho "xử lý" hai mẹ con Soo Hyun. Tuy nhiên, khi biết việc không thành, Nghị sĩ Oh muốn đẩy hết trách nhiệm sát hại hai mẹ con cô Hwang Soo Hyun cho Kang Ho.

Được biết, phim Người mẹ tồi của tôi tập 12 lên sóng đã ghi nhận rating trên toàn quốc là 11%, trở thành bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao thứ 8 mọi thời đại trong lịch sử của JTBC.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 13: "Người đàn ông quyền lực" giúp Lee Do Hyun vạch mặt kẻ xấu?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 13 lên sóng vào tối nay (7/6) thu hút sự quan tâm của khán giả với tình tiết gay cấn. Trí nhớ của Kang Ho đã hồi phục sau vụ cháy. Màn tái xuất của "cậu bé 7 tuổi" Choi Kang Ho trong vai trò công tố viên quyền lực để tìm ra bằng chứng trừng trị Oh Tae Soo và Song Woo Byeok, đồng thời lật lại vụ án thảm của người bố Choi Hae Sik (Cho Jin Woong) năm xưa được người xem chờ đợi trong tập phim này.

Trong khi Kang Ho rời khỏi nhà để đi tìm bằng chứng chống lại những kẻ độc ác thì Mi Joo và Sam Sik nỗ lực để hỗ trợ anh bằng cách tìm kiếm Oh Ha Young - con gái của Nghị sĩ Oh. Cả hai đã đột nhập vào bệnh viện nơi có Oh Ha Young bị Nghị sĩ Oh bắt "ở ẩn" một thời gian để cô tránh gây thêm rắc rối. Trước đó, Mi Joo vô tình biết được Oh Ha Young bỏ một loại thuốc và nước uống của Kang Ho khiến anh bị tai nạn xe, mất đi trí nhớ tạm thời.

Trong tập phim này, Kang Ho đã có cuộc nói chuyện riêng tư với Oh Ha Young. Riêng Mi Joo cũng bộc bạch với Kang Ho rằng: "Dù cậu không ở cạnh mẹ con tớ nhưng không có một giây phút nào là tớ không ở bên cạnh cậu".

Hình ảnh nam diễn viên gạo cội Ryu Seung Ryong trong vai trò khách mời đặc biệt phim Người mẹ tồi của tôi. (Ảnh: JTBC)

Trước khi phim Người mẹ tồi của tôi tập 13 lên sóng, phía nhà sản xuất cũng hé lộ hình ảnh nam diễn viên gạo cội Ryu Seung Ryong sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong 2 tập cuối của bộ phim. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò về màn xuất hiện của "người đàn ông quyền lực" Ryu Seung Ryong liệu có giúp ích cho Kang Ho vạch trần bộ mặt thật của những kẻ độc ác? Sự thật nhân vật cô thư ký Hwang Soo Hyun còn sống hay đã chết?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 13 lên sóng vào lúc 22h30 theo giờ Hàn Quốc trên đài JTBC.