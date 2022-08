Năm nay, ngày Quốc khánh 2/9 sẽ rơi vào thứ Sáu, liền với hai ngày nghỉ lễ cuối tuần. Dịp này, có nhiều phim mới lên rạp thu hút người xem nhiều độ tuổi.



Phim hoạt hình "Môn phái võ mèo: Huyền thoại về một chú chó" (tựa tiếng Anh: Paws of fury: The legend of Hank) với nội dung lấy cảm hứng từ phim viễn Tây theo phong cách hài kịch đen "Blazing Saddles" (tạm dịch: Cảnh sát trưởng da đen, 1974).

Poster phim Paws of fury: The legend of Hank

Phim xoay quanh chú chó Hank nuôi ước mơ trở thành một samurai thực thụ. Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo. Và mèo thì không hề thích chó. Cũng vì mong muốn giành được tình cảm của cư dân thị trấn, Hank vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Phim sẽ ra mắt tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 1/9/2022.

Trong khi đó, phim "Cú rơi tử thần" sẽ là thử thách dành cho những ai sợ độ cao khi kể về quá trình thoát khỏi tòa tháp radio cao hơn 600 mét của cặp bạn thân Becky và Hunter. Hành trình "chữa lành" nỗi đau bỗng chốc trở thành cuộc chiến giành sự sống, liệu Becky và Hunter có thành công xuống mặt đất trước khi chịu khuất phục trước nắng nóng, mất nước và ảo giác? Bộ phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1/9/2022.

Cù lao xác sống là bộ phim chủ đề zombie đầu tiên ở Việt Nam.

"Cù lao xác sống" là bộ phim chiếu rạp Việt Nam đầu tiên nghiên cứu về chủ đề zombie. Bối cảnh phim được lấy tại một cù lao ở vùng đồng bằng Nam Bộ, nơi đây đi lại chủ yếu bằng phà. Bất ngờ khi đại dịch xác sống tràn tới, một dược sĩ đông y đã lạc mất gia đình. Anh gia nhập hội những người dân khác để tìm đến những chiếc phà cuối cùng trước khi bị lũ xác sống lao đến. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Thành Nam có sự tham gia của nhiều gương mặt như Huỳnh Đông, Trần Phong, Ốc Thanh Vân, Xuân Nghị, La Thành và Lê Lộc. Phim sẽ khởi chiếu ngày 1/9.

Bộ phim Thái Lan Ngược dòng thời gian để yêu anh.

Khởi chiếu ngày 1/9, "Ngược dòng thời gian để yêu anh" là phiên bản điện ảnh nối tiếp mối nhân duyên tiền định của cặp đôi Karaket và Por Detch. Bối cảnh của phim là ở thời đại Rattanakosin. Nhân vật Bhop là kiếp này của Por Detch - một chàng kỹ sư tàu thủy tài giỏi luôn nằm mơ tới một cô gái trong nhiều năm liền, bất ngờ anh gặp được tiểu thư Gaysorn, người có khuôn mặt y hệt cô gái trong giấc mơ của mình.

Poster phim Xa ngoài kia nơi loài tôm hát

"Xa ngoài kia nơi loài tôm hát" kể về Kya - một cô gái bị gia đình bỏ rơi tại một vùng đầm lầy ven biển Bắc Carolina. Kya vì không có ai nuôi dưỡng nên đã bị cô lập rồi sống trong hoàn cảnh bị người khác khinh thường, cô đã phải đi bắt hến kiếm sống. Sống tự lập từ bé và lại sống hoàn toàn trong môi trường tự nhiên nên Kya có một lượng kiến thức khổng lồ về sinh học. Cô đã bắt đầu nghiên cứu và gửi thông tin cho một nhà xuất bản. Cuộc sống đang phát triển tốt thì cảnh sát lại phát hiện ra thi thể của Chase. Từ đây, cô bỗng trở thành nghi phạm số 1. Phim khởi chiếu ngày 2/9.