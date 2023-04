Trong phim Taxi Driver 2 tập 13, tài xế Kim Do Ki và các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng tiếp tục điều tra xoay quanh vũ trường Black Sun. Cả nhóm phát hiện ra "dịch vụ tình dục" dành cho khách VIP diễn ra tại Black Sun. Cụ thể, các thành viên trong vũ trường chuốc thuốc khiến các cô gái nửa tỉnh nửa mê không kiểm soát được hành động của mình. Họ nghe theo lời điều khiển của người khác, tự đến khách sạn một cách vô thức.

Chứng kiến Victor (Go Geon Han) chơi trò "chọn búp bê" và chuẩn bị giở trò đồi bại với một cô gái trong khách sạn, tài xế Kim và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng đã kịp thời giải cứu cô gái này. Sau đó, Kim Do Ki đã có màn trừng phạt Victor. Anh cũng tập trung vào việc tìm kiếm những hồ sơ mật và chiếc máy ghi âm của cảnh sát Choi để vạch trần sự thật đằng sau "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam".

Phim Taxi Driver 2 tập 13: Tài xế Kim Do Ki suýt mất mạng vì ngấm thuốc mê. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên, trong lúc sắp tìm ra chân tướng vụ việc, Kim Do Ki bị bại lộ thân phận. Anh bị ngấm thuốc mê và suýt bị mất mạng. Các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng gồm: Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin) và Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) đã liều mình cứu tài Kim.

Phim Taxi Driver 2 tập 14: "Trùm cuối" sắp lộ diện, Lee Je Hoon bị đe dọa tính mạng?

Phim Taxi Driver 2 tập 14 lên sóng vào tối nay (8/4) hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết thú vị, gay cấn. Sự thật về cái chết của cảnh sát Choi – bạn của nhà báo Kim Young Min cũng dần được đưa ra ánh sáng. Theo đó, cảnh sát Choi đã bị chính những người mà mình gọi là đồng đội tra tấn, thậm chí là sát hại và dàn dựng thành hiện trường một vụ tự sát.

Phim Taxi Driver 2 tập 14: Tài xế Kim tìm ra chiếc máy ghi âm của cảnh sát Choi – bạn của nhà báo Kim Young Min. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáng chú ý trong phim Taxi Driver 2 tập 14 có cảnh số lượng hơn 200kg ma túy bị cảnh sát thu giữ ở tập trước được công bố tiêu hủy nhưng cuối cùng lại được vận chuyển về Black Sun. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khi phía Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng vẫn đang tiếp tục điều tra về "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam" thì On Ha Joon phẫn nộ khi phát hiện ra tài xế Kim vẫn còn sống, thậm chí trà trộn vào vũ trường này. Vì vậy On Ha Joon tuyên bố sẽ tự tay giết tài xế Kim.



Ở diễn biến khác, trụ sở chính của Taxi Cầu Vồng bất ngờ bị nhiều kẻ lạ đột nhập trong đêm. Nhân vật "trùm cuối" đứng sau On Ha Joon cũng dần lộ trong tập này.

Phim Taxi Driver 2 tập 14: "Trùm cuối" sắp lộ diện? (Ảnh: Chụp màn hình)

On Ha Joon phẫn nộ khi phát hiện ra tài xế Kim vẫn còn sống trong phim Taxi Driver 2 tập 14. (Ảnh: ST)

Liệu Kim Do Gi có an toàn trước lời đe dọa từ On Ha Joon? Các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng làm thế nào để đưa sự thật về Black Sun ra ánh sáng? "Trùm cuối" đứng sau On Ha Joon là ai?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.