Trong phim Taxi Driver 2 tập 12, Kim Do Gi đã chính thức trở thành nhân viên tại Black Sun. Nhiệm vụ của Kim Do Gi trong vũ trường là phải bảo vệ chai rượu có số 9 của mình. Nếu chai rượu bị cướp hoặc bị vỡ thì anh bị dọa là "cũng đi đời".

Trong quá trình Kim Do Gi làm việc tại vũ trường, các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng cũng phát hiện ra nhiều thông tin gây "sốc". Khách đến Black Sun có kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với ma túy nhưng cảnh sát vẫn "phớt lờ".

Khép lại phim Taxi Driver 2 tập 12, Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng quyết định tìm ra kẻ đứng đằng sau Black Sun. Tài xế Kim cũng giúp anh chàng nhà báo thoát chết trong gang tấc khi người này cố đeo bám các nhân viên vũ trường. Cụ thể, nhà báo này muốn điều tra về cái chết của một cảnh sát thân thiết đã chết thảm. Nhận sự uỷ thác của nhà báo, các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng chính thức khởi động cuốc xe báo thù với mục đích vạch trần sự thật về vũ trường Black Sun và kẻ đứng đằng sau.

Phim Taxi Driver 2 tập 13: Lee Je Hoon bại lộ thân phận, bất tỉnh giữa đường khó qua khỏi?

Phim Taxi Driver 2 tập 13 lên sóng vào tối nay (7/4) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập này, các tài xế Kim và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng tiếp tục khiến người xem không khỏi lo lắng khi mạo hiểm thâm nhập "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam".

Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng quyết định tìm ra kẻ đứng đằng sau Black Sun. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tài xế Kim đã tận mắt thấy cảnh ca sĩ Victor (Go Geon Han) cùng các khách hàng chơi trò "chọn búp bê". Victor đã lựa chọn một cô gái đang có mặt trong vũ trường và sau đó là cảnh cô gái nằm bất tỉnh trên giường. Không để Victor có hành động xấu đối với cô gái, tài xế Kim đã lộ diện giải cứu người đẹp. Tuy nhiên, anh bị quản lý của vũ trường phát hiện trong quá trình đi tìm những tài liệu mật của Black Sun.

Ngoài bị đánh ngất ngay ở vũ trường, Kim Do Gi dường như mất đi ý thức, anh đi loạng choạng và bất tỉnh giữa đường. Dù Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) chạy đến giải cứu và cố gắng đánh thức nhưng tài xế Kim vẫn không có phản ứng, trong khi trên đường có nhiều chiếc xe ô tô đang lao đến phía hai người. Liệu Kim Do Gi và Go Eun có thoát khỏi "lưỡi hái tử thần"? On Ha Joon - người đứng sau vụ tai nạn xe của Kim Do Ki có phát hiện đám tang giả trước đó? Sự thật người đứng sau Black Sun là ai?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.





Bộ phim Taxi Driver 2 (tựa Việt là Tài xế ẩn danh 2) do Lee Je Hoon đóng chính lên sóng từ ngày 17/2. Nội dung phim Taxi Driver 2 đầy kịch tính dự trên nhiều vụ án có thật từng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong đó, vụ Phòng chat thứ N từng khiến dư luận xứ Hàn rúng động khi phòng chat này chia sẻ hình ảnh, video quay lén của hàng trăm nạn nhân, thậm chí có trẻ vị thành niên...

Theo đạo diễn Lee Dan cho biết sẽ có 7 câu chuyện được kể trong 16 tập phim. Mỗi tập có các nhân vật, chủ đề trung tâm với những câu chuyện khác nhau. Nam diễn viên Lee Je Hoon nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả chỉ sau 2 tập phim Taxi Driver 2 lên sóng vì sở hữu ngoại hình đẹp với diễn xuất ấn tượng, đặc biệt khả năng lột tả suy nghĩ, cảm xúc qua ánh mắt. Đáng chú ý, Lee Je Hoon tiếp tục có những pha hành động khiến người xem "mãn nhãn".

Nhà sản xuất cũng tiết lộ, Taxi Driver 2 đã cải tạo những chiếc taxi cùng yêu cầu cao hơn về các cảnh hành động. "Khán giả sẽ được thưởng thức những pha giao đấu chất lượng hơn khi nhân vật Kim Do Gi trừng phạt kẻ phản diện", phía nhà sản xuất chia sẻ về dự án Taxi Driver 2.