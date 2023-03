Phim Taxi Driver 2 tập 7 hé lộ về con người tài xế On Ha Joon (Shin Jae Ha) khiến người xem không khỏi bất ngờ. Theo đó, người này chính là kẻ đã xây dựng hệ thống điều hành Cotaya với vỏ bọc hoàn hảo, thậm chí đường dây mua bán nhà, nguồn vốn bất động sản cho đến nơi giam giữ trái phép trẻ mồ côi đều do hắn tạo ra. Tài xế Kim Do Gi (Lee Je Hoon) cùng các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng đã vạch trần bộ mặt thật của những kẻ xấu xa. On Ha Joon cũng lộ rõ mục đích khi vào làm việc trong hãng Taxi Cầu Vồng nhằm diệt trừ Lee Ji Hoon và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng.

Ngoài ra, trong phim Taxi Driver 2 tập 7, tài xế Lee Ji Hoon cũng nhận "cuốc xe" mới với nhiệm vụ có liên quan đến một giáo phái với tên Sunbeak. Sự thật giáo phái này chỉ nhằm lừa gạt nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân bị bệnh tật và đặt niềm tin vào cha xứ. Để vạch trần thủ đoạn của kẻ này, Kim Do Gi đã đóng giả làm "thầy cúng" nhằm có được niềm tin để lừa đảo chính tên cha xứ này.

Phim Taxi Driver 2 tập 7: Cha xứ - người đứng đầu giáo phái lừa đảo những người đang bị bệnh tật. (Ảnh: Chụp màn hình).

Phim Taxi Driver 2 tập 8: Lee Ji Hoon khiến "kẻ lừa cả thiên hạ" hoang mang

Phim Taxi Driver 2 tập 8 lên sóng vào tối nay (18/3) thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, Lee Je Hoon khiến tên cha xứ tin tưởng. Thậm chí, khi Kim Do Gi phán: "Kẻ đuổi theo ngươi là sứ giả địa ngục. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi giết được ngươi" khiến kẻ này hoang mang, nghe theo lời của anh. Vậy Lee Ji Hoon sẽ xử lý "kẻ lừa đảo cả thiên hạ" này thế nào?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Phim Taxi Driver 2 tập 8: Màn hóa thân của Lee Je Hoon khiến tên cha xứ tin tưởng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Taxi Driver được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Red Cage, là một trong các tác phẩm ăn khách của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2021. Bộ phim xoay quanh một hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng). Với vẻ ngoài là dịch vụ vận chuyển nhưng thực chất đây là một đội ngũ thực thi công lý, mang mục tiêu thay các khách hàng khi họ không giành được công bằng trước pháp luật.

Theo đạo diễn Lee Dan cho biết sẽ có 7 câu chuyện được kể trong 16 tập phim. Mỗi tập có các nhân vật, chủ đề trung tâm với những câu chuyện khác nhau. Nam diễn viên Lee Je Hoon nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ sở hữu ngoại hình đẹp cùng diễn xuất ấn tượng, đặc biệt khả năng lột tả suy nghĩ, cảm xúc qua ánh mắt. Đáng chú ý, nam diễn viên tiếp tục có những pha hành động khiến người xem "mãn nhãn".

Nhà sản xuất cũng tiết lộ, Taxi Driver 2 đã cải tạo những chiếc taxi cùng yêu cầu cao hơn về các cảnh hành động. "Khán giả sẽ được thưởng thức những pha giao đấu chất lượng hơn khi nhân vật Kim Do Gi trừng phạt kẻ phản diện", phía nhà sản xuất chia sẻ về dự án Taxi Driver 2.