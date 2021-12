Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN); lãnh đạo của Hội ND 11 tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3, đó là: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hải Phòng.



Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 3 đã báo cáo nhanh về công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương trong năm 2021; tập trung vào các nội dung như tình hình sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ hội viên nông dân khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp...

Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: T.H

Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương cho biết: Một trong những mô hình mới, cách làm hiệu quả của Hải Dương là các cấp Hội đã thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả các tổ "Hỗ trợ nông vụ", "Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân". Trong thời điểm nông sản khó khăn trong khâu tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19, các cấp Hội đã kịp thời kết nối, hỗ trợ tiêu thụ trên 31.000 tấn rau củ, gần 5.000 tấn gà thịt, cá; trên 1,8 triệu quả trứng gia cầm cho nông dân.

Hội ND tỉnh Hải Dương cũng ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đến các cấp Hội. Nhiều hội viên nông dân đã tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, điều khiển tự động từ xa trong trồng trọt, chăn nuôi, đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử...

Ông Nguyễn Đăng Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Mặc dù là tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, nhưng công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021 vẫn đạt được những kết quả tích cực. Hội ND tỉnh Bắc Ninh thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu T.Ư Hội giao, các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2021, Hội ND tỉnh Bắc Ninh thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu T.Ư Hội giao, các phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội ND tỉnh Bắc Ninh thăm mô hình trồng dưa leo baby ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình. Ảnh: N.T

"Trong năm 2021, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt nhiều đề án lớn nhằm phát huy vai trò của Hội. Trong đó, theo đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030", mỗi năm UBND tỉnh trích ngân sách bổ sung từ 10 tỷ đồng trở lên cho nguồn Quỹ HTND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trích ngân sách hàng năm bổ sung Quỹ HTND cùng cấp. Đây là nguồn lực hết sức quan trọng giúp Hội khẳng định và nâng cao vai trò trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân"- ông Khang phấn khởi thông tin.

Được biết, năm 2021, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND hơn 11,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 100 tỷ đồng.

Hỗ trợ nông dân tham gia chuyển đổi số nông nghiệp

Đồng quan điểm Hội ND tỉnh Bắc Ninh, ông Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong năm 2021, Hội ND tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt 3 đề án quan trọng và giao cho Hội ND tỉnh chủ trì thực hiện. Đó là đề án xây dựng THT tạo tiền đề phát triển HTX giai đoạn 2021-2025; "Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ SXKD giỏi trên địa bàn Bắc Giang giai đoạn 2021-2025"; "Phát triển vùng ba kích tím hàng hoá giai đoạn 2022 – 2026" tại huyện Sơn Động.

Hội ND Bắc Giang đã chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu T.Ư Hội giao, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao như xây dựng HTX đạt gần 300%…

Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tham gia phòng chống dịch và ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Hội ND đã tổ chức tiếp nhận, phân loại, đóng gói, vận chuyển hơn 700 tấn nông sản, nhu yếu phẩm của nhân Tuyên Quang gửi ủng hộ nhân dân Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh phía Nam, Phú Thọ…

Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tiếp nhận, phân loại, đóng gói, vận chuyển hơn 700 tấn nông sản, nhu yếu phẩm của nhân Tuyên Quang gửi ủng hộ nhân dân Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh phía Nam, Phú Thọ… Ảnh: N.L

Bà Mai cho biết thêm: Trong những ngày căng thẳng chống dịch, Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã đưa Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân của mình vào làm điểm cách ly tập trung, để hỗ trợ địa phương.

Ông Lưu Văn Quảng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong năm 2021, Hội ND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện tốt 7 hoạt động nổi bật. Cụ thể, Hội ND Bắc Kạn đã tích cực vận động hỗ trợ các HTX, THT sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS, cấp chứng nhận sản phẩm hữu cơ Bí thơm, lúa nếp Tài, dong riềng cho 3THT, HTX. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cũng vận động, hỗ trợ nông dân xây dựng một số mô hình mới như trồng ngô sinh khối, trồng cây dược liệu...

Tại hội nghị, ông Quảng cũng đưa ra 4 kiến nghị, đề xuất để Hội ND chăm lo, hỗ trợ hội viên nông dân của mình tốt hơn. "Qua hội nghị, chúng tôi mong muốn T.Ư Hội NDVN, Hội ND các tỉnh, thành giới thiệu các doanh nghiệp đến với Bắc Kạn, đặc biệt là doanh nghiệp chế biến nông sản để hỗ trợ nông dân tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Bắc Kạn có rất nhiều nông sản đặc sản, tuy nhiên số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều", ông Quảng nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam nhấn mạnh: Năm 2021 dù có rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng Hội ND các tỉnh, thành trong cụm thi đua số 3 đã có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo để hỗ trợ hội viên nông dân vượt qua dịch bệnh.

Các cấp Hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Hội ND và kết nối tiêu thụ nông sản. Hội ND các tỉnh, thành trong cụm thi đua số 3 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, tỷ lệ hội viên nông dân tham gia bầu cử cao (chiếm trên 99%); tỷ lệ cán bộ Hội ND tham gia HĐND các cấp cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số.

Đặc biệt, mặc dù năm 2021 khó khăn nhưng các tỉnh đã nỗ lực vận động tăng trưởng Quỹ HTND. Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đã biểu dương 2 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên đã xây dựng được đề án Quỹ HTND, biểu dương tỉnh Cao Bằng dù là tỉnh nghèo những đã vận động tăng trưởng Quỹ HTND tốt, đạt trên 100% chỉ tiêu T.Ư Hội giao. Bên cạnh đó, Hội ND 11 tỉnh, thành cũng tích cực xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn…

Phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đề nghị Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 3 tập trung hỗ trợ hỗ viên nông dân thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nông dân tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng hệ thống các cửa hàng nông sản an toàn, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử…

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ nông nghiệp; quan tâm phát triển, nâng cao hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND gắn với xây dựng các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp.

Box: "Các cấp Hội cũng cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát giám sát trong năm 2022, tập trung vào giám sát thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về hỗ trợ lao động mất việc làm do dịch Covid-19, hỗ trợ các đối tượng khó khăn…"- Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam.