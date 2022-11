Được biết, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI được coi là sự kiện văn hóa trọng điểm của thủ đô năm nay, bà có thể cho biết, ban tổ chức đã có những chuẩn bị ra sao cho ngày hội lớn này?



- UBND TP Hà Nội đã giao cho 18 Sở đảm trách nhiệm vụ bảo đảm cho Liên hoan phim như: Sở Công an đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông; Sở Y tế đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo việc tuyên truyền trực quan cho Liên hoan phim, theo đó, công tác quảng bá trực quan được giao cho Trung tâm triển lãm Thành phố Hà Nội (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội); Sở Du lịch phụ trách đưa khách tham quan, thưởng thức múa rối nước; giao lưu với các nghệ sĩ tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

Phạm Thị Mỹ Hoa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội kiêm Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI tại họp báo. Ảnh: Thủy Vũ

Mỗi dịp Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, không thể thiếu các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, bà có thể chia sẻ thêm về công tác tình nguyện viên năm nay?

- Thành đoàn Hà Nội có trách nhiệm cử 300 em tình nguyện viên, bao gồm cả nam nữ trong Lễ khai mạc và Lễ Bế mạc và các hoạt động khác. Chúng tôi khuyến khích các bạn mặc áo dài nhằm quảng bá cho hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.

Được biết hoạt động chiếu phim ngoài trời vẫn được diễn ra ở mỗi kỳ Liên hoan phim, bà có thể chia sẻ thêm về chương trình chiếu phim ngoài trời năm nay?

- Hoạt động chiếu phim ngoài trời sẽ được diễn ra tại Tượng đài Cảm Tử – Trung tâm phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm sẵn sàng phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như cơ sở vật chất để các buổi chiếu phim ngoài trời sẽ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.

Tượng đài Cảm Tử là khu vực sẽ diễn ra hoạt động Chiếu phim ngoài trời của LHP Quốc tế Hà Nội 2022

Vậy Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội có sự đóng góp từ nguồn kinh phí xã hội hóa hay không?

- Dĩ nhiên là có, như hoạt động Tiệc chiêu đãi "Gala Dinner" chào mừng Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI được diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ do một đơn vị riêng chịu trách nhiệm về phần chuẩn bị tiệc, còn ban tổ chức sẽ lo về phần cơ sở vật chất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, để sự kiện được diễn ra một cách hoành tráng nhưng không thiếu đi không khí ấm cúng và đậm tình hữu nghị.

Đây là sự cố gắng của ban tổ chức trước tình hình kinh tế khó khăn nhưng vẫn muốn có một bữa tiệc phục vụ đông đảo các khách mời, đại biểu lên tới hàng trăm người.

Được biết, năm nay sẽ có một giải thưởng đặc biệt dành cho phim có chủ đề về Hà Nội, bà có thể nói rõ hơn về giải thưởng này!

- Đây là giải thưởng dành cho đạo diễn có phim hoặc bộ phim có đề tài về Hà Nội xuất sắc nhất và sẽ được trao bởi UBND thành phố Hà Nội. Giải thưởng này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội đối với điện ảnh nước nhà, đồng thời đây cũng là điểm rất mới so với những liên hoan phim trước đây.

Xin cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin!