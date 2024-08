Phòng Tài nguyên Môi trường huyện An Dương (Hải Phòng) chậm cấp sổ đỏ cho người dân

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ để quá thời hạn

Trong đơn gửi tới Báo Điện tử Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng phản ánh nhiều hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất đã được chính quyền địa phương (cấp xã) lập đúng theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh An Dương thẩm định chuyển thông tin sang cơ quan thuế, công dân đã nộp nghĩa vụ tài chính đầy đủ nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chậm giải quyết.

Cụ thể, gia đình ông Vũ Văn Đọc ở thôn Cữ, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng được anh em trong gia đình thống nhất cử làm đại diện đồng thừa kế đứng tên thửa đất 330 tờ bản đồ số 15 tại thôn Cử, xã Lê Thiện, với diện tích 712,5 m2.

Ông Đọc sau đó đã có đơn đề nghị và được UBND xã Lê Thiện xác nhận nguồn gốc đất của gia đình ông là đất thổ cư do bố mẹ để lại trước ngày 18/12/1980, phù hợp quy hoạch đất ở và không có tranh chấp. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của gia đình ông Đọc đã được chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Ông Vũ Văn Phong và căn nhà bố mẹ để lại cho các anh em trong gia đình. Ảnh: VTH.

Ngày 20/3/2024, ông Đọc đã nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện An Dương. Theo lịch hẹn, thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ của gia đình ông Đọc là ngày 6/5/2024.

Sau khi thẩm định hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện An Dương đã chuyển thông tin sang cơ quan thuế để gia đình ông Đọc nộp nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Sau đó, hồ sơ của gia đình ông Đọc được chuyển sang Phòng TNMT huyện An Dương thẩm định để trình lãnh đạo huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chuyển trả kết quả cho công dân theo đúng lịch hẹn ngày 6/5/2024.

Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình ông Đọc, từ đó đến nay, gia đình ông Đọc vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông cũng không biết lý do vì sao lại bị chậm trễ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Văn Phong, em trai của ông Vũ Văn Đọc cho biết, hiện nay, ông Đọc ốm nặng đang phải điều trị tại bệnh viện. Mấy tháng nay gia đình ông mong ngóng nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa kế của bố mẹ để ông Đọc có thể thế chấp vay tiền chữa bệnh.

"Hồ sơ xin cấp giấy của gia đình đã được chính quyền địa phương giúp đỡ hoàn thiện từ lâu, gia đình tôi cũng đã nộp nghĩa vụ tài chính mà không hiểu sao đã nhiều tháng nay vẫn chưa cấp sổ đỏ cho gia đình tôi. Chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo gì về việc chậm trễ này", ông Phong nói.

Ông Vũ Văn Phong, em trai ông Vũ Văn Đọc mong gia đình sớm được cấp "bìa đỏ" để anh trai có thể thế chấp ngân hàng, vay tiền chữa bệnh.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của Dân Việt, nhiều hồ sơ bị cơ quan này trả lại với những lý do không phù hợp với quy định hiện hành, yêu cầu người dân phải bổ sung những tài liệu, hình ảnh không có trong quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ TNMT, TP.Hải Phòng, Sở TNMT Hải Phòng, gây khó cho người dân.

Gia đình ông Hoàng Thanh Lài, trú tại thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, huyện An Dương và vợ là bà Mai Thị Thắng có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 167-2023 có diện tích 360m2 tại thôn Văn Tiến, xã Đại Bản.

Trong văn bản gửi trả hồ sơ, Phòng TNMT huyện An Dương yêu cầu trên tờ Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSD đất phải bổ sung chữ ký xác nhận của trưởng thôn và công chức địa chính xã, trong khi đó, tài liệu nói trên được UBND xã Đại Bản thực hiện theo mẫu chuẩn số 06/ĐK (Thông tư số 24/2014/ TT-BTNMT) không hề yêu cầu phải có chữ ký của những người này.

Thêm nữa, Phòng TNMT huyện An Dương còn yêu cầu bổ sung hình ảnh in màu hiện trạng thửa đất và thể hiện toạ độ vị trí khu đất, tên tuổi của chủ sử dụng đất, có chữ ký xác nhận của chủ sử dụng đất, lãnh đạo UBND xã. Đây là tài liệu không có trong danh mục các tài liệu cần có trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Theo hướng dẫn của Sở TNMT Hải Phòng tại Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 12/10/2023 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố - một văn bản "cầm tay chỉ việc" của cấp Sở đối với các phòng TNMT cấp huyện cũng không hề có yêu cầu này.

Ngoài ra, Phòng TNMT huyện An Dương còn yêu cầu người dân phải bổ sung giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân, trong khi, đây là những thông tin đã được tích hợp rõ ràng trong căn cước công dân.

Theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính quy định tại Điều 22 Luật Căn cước 2023 đã có hiệu lực thi hành, thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn...

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Có thể thấy, việc Phòng TNMT huyện An Dương yêu cầu người dân phải nộp các giấy tờ liên quan đến tình trạng hôn nhân là không cần thiết và có dấu hiệu trái với chủ trương cải cách thủ tục hành chính.

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Phạm Hồng Sơn, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của Luật Đất đai 2014 cũng như 2024 và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian để cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho công dân không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ cần được xử lý và trả lại trong vòng 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận để công dân và các cơ quan có liên quan bổ sung.

"Việc cơ quan Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ mà kéo dài thời gian xử lý quá thời hạn nêu trên là có dấu hiệu trái với tinh thần cải cách thủ tục hành chính hiện nay của Đảng và Nhà nước", luật sư Phạm Hồng Sơn nói.

Chưa nhận được phản hồi từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Thanh phản ánh ông Phùng Xuân Giang- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện không có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực quản lý về tài nguyên môi trường, không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm vị trí công tác này.

Theo quy định tại mục 3, điều 4 (tiêu chuẩn chung) tại quyết định Số 38/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng yêu cầu chức danh trưởng phòng TNMT phải có trình độ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với chức danh, lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu vị trí việc làm.

Theo đơn, bà Phạm Thị Hoa là chuyên viên của Ban quản lý các dự án của huyện An Dương, được trưng dụng sang Phòng Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, không phải là chuyên viên, không phải là công chức tài nguyên môi trường.

Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường, có dấu hiệu không phù hợp với vị trí việc làm là thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Để xác minh, làm rõ những thông tin trên, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã có văn bản đề nghị UBND huyện An Dương, Phòng TNMT huyện An Dương UBND huyện An Dương cung cấp thông tin.

Sau một tháng gửi văn bản nói trên, PV Báo Dân Việt đã liên hệ với lãnh đạo huyện An Dương và được biết cơ quan này đã nhận được văn bản của Báo, lãnh đạo huyện đã giao nhiệm vụ cho ông Phùng Xuân Giang liên hệ với phóng viên để làm việc cụ thể về những nội dung nêu trên. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, PV Báo Dân Việt chưa nhận được phản hồi từ phía ông Phùng Xuân Giang.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.