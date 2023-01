Phong thủy nhà ở: Đặt 5 thứ này trong phòng ngủ để nă mới may mắn cát tường, tài lộc như ý

Nhiều bạn không quan tâm đến phong thủy khi trang trí phòng ngủ mà cho rằng chỉ phòng khách mới quan trọng. Nhưng những người giàu rất chú ý đến phong thủy phòng ngủ.

Mỗi người đều dành nhiều thời gian ở trong phòng ngủ để nghỉ ngơi, thư giãn và tích lũy năng lượng cho các hoạt động khác, trong đó có việc làm ăn, kinh doanh, kiếm tiền.

Một phòng ngủ không thoải mái, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng của gia chủ thì đương nhiên việc kiếm tiền cũng bị ảnh hưởng, tài lộc bị ngưng trệ.

Việc đặt một số vật dụng có lợi trong phong thủy có thể mang lại tài lộc cho gia đình và nếu phạm phải điều cấm kỵ phong thủy cũng dẫn đến nhưng điều không may mắn.

Theo người xưa, việc đặt 5 thứ này trong phòng ngủ sẽ khiến tài lộc ào ào đến.



5 thứ tốt cho phong thủy phòng ngủ

1. Đèn ngủ

Theo phong thủy, đặt đèn ngủ trong phòng ngủ giúp chất lượng cuộc sống ở nhà sẽ tăng lên, tài lộc trong nhà cũng cải thiện hơn

Muốn đặt đèn ngủ trong phòng ngủ thì phải đặt hai chiếc. Đèn ngủ tượng trưng cho ánh sáng rực rỡ, hướng tới cuộc sống tương lai tươi sáng, vừa có thể mang lại ánh sáng cho chúng ta trong đêm tối, vừa mang lại may mắn cho gia đình.

2. Tranh 9 con cá

Theo phong thủy, đặt cá trong phòng ngủ những ngày tháng tới của bạn sẽ thịnh vượng hơn và nhiều điềm lành hơn.

Bức tranh chín con cá mang ý nghĩa trường thọ hơn theo năm tháng. Nếu được đặt trong phòng ngủ vợ chồng tượng trưng cho sự may mắn liên tục trong cuộc sống, tình cảm vợ chồng được hòa thuận lâu dài, tài lộc vào nhà, cuộc sống gia đình sẽ ngày càng được cải thiện.

Cá đã là một biểu tượng tốt đẹp từ thời cổ đại và nếu nó được đặt trong phòng ngủ, theo phong thủy những ngày tháng tới của bạn sẽ thịnh vượng hơn và nhiều điềm lành hơn.

3. Bàn đầu giường

Trong phong thủy, điều này giúp cuộc sống gia đình ngày càng hạnh phúc viên mãn, tài lộc như ý.

Phòng ngủ của nhiều người sẽ kê bàn ở đầu giường, vì bàn đầu giường không phù hợp lắm để trang trí phòng ngủ, lại rất tiện lợi khi sử dụng. Vị trí kê đầu giường giúp chúng ta có thể đặt cốc nước và điện thoại di động, quyển sách....

Và nhiều người cũng thích đặt một chiếc đèn trên bàn đầu giường để không sợ bóng tối khi ngủ dậy. Tuy nhiên, nếu bạn muốn vợ chồng hòa thuận thì bàn đầu giường cần đặt hai ở hai bên đầu gường.

4. Vỏ cam

Khi chất lượng giấc ngủ được cải thiện đáng kể, công việc và cuộc sống cũng sẽ tốt hơn, tài lộc vì thế mà đến.

Đừng vội vứt bỏ vỏ cam mà chúng ta thường ăn vì vỏ cam có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vỏ cam vẫn được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc Đông y, vỏ cam cũng có tác dụng an thần rất tốt.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mất ngủ và giấc ngủ không ổn định, bạn có thể đặt một ít vỏ cam trong phòng ngủ. Vỏ cam có tác dụng rất tốt đối với cơ thể và giấc ngủ, thường xuyên đặt vỏ cam có thể khiến con người đi vào trạng thái ngủ ngon.

5. Cây xanh

Trong phong thủy, đặt cây xanh trong nhà còn có thể tăng thêm tài lộc cho gia đình,

Nhiều bạn đặt cây xanh trong phòng ngủ, không chỉ có tác dụng làm đẹp môi trường mà còn mang lại cảm giác tràn đầy sức sống cho phòng ngủ. Quan trọng hơn là trong nhịp sống gấp gáp, bạn có thể tìm được bầu không khí yên tĩnh, thư thái ở phòng ngủ.

Như vậy, cả sức khỏe và tinh thần đều được chải vuốt, dễ chịu, khỏe khoắn hơn.

Bạn có thể đặt một số loại cây có tác dụng thanh lọc không khí mạnh, hút các chất độc hại như formaldehyde trong không khí như lan chi, trầu bà, lưỡi hổ...

Những lưu ý về phong thủy phòng ngủ

1. Hình dạng của phòng ngủ phù hợp với hình vuông, không thích hợp với hình dạng méo mó, tam giác hoặc đa giác.

Các cạnh dễ gây ảo giác, góc đa giác dễ gây áp chế, làm tăng gánh nặng tinh thần cho con người, về lâu dài dễ sinh bệnh tật, mệt mỏi và xảy ra tai nạn.

2. Phòng ngủ cần có môi trường ban ngày sáng sủa, ban đêm tối, yên tĩnh nên phòng ngủ nên có cửa sổ. Cửa số có thể lưu thông không khí, ban ngày có thể lấy sáng, đồng thời làm rèm che để cản ánh sáng vào ban đêm, để mọi người dễ dàng đi vào giấc ngủ.

3. Phòng ngủ không nên làm dưới phòng tắm của tầng trên. Nguyên nhân là phòng tắm là nơi ẩm thấp, ô uế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường phòng ngủ.

Những tiếng động, tiếng nước chảy ở nhà vệ sinh cũng sẽ ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của phòng ngủ. Vì vậy nó sẽ gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

4. Cửa ra vào không nên đối diện phòng ngủ. Vì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi cần yên tĩnh, còn cửa là nơi ra vào thường xuyên có người đi lại. Việc cửa phòng ngủ đối diện với cửa ra vào sẽ ảnh hưởng đến sự yên tĩnh, riêng tư.

Đồng thời, theo phong thủy, cửa phòng ngủ đối diện với cửa ra vào dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc.

5. Gương và cửa sổ không nên đối diện giường ngủ. Gương dùng để chắn tà khí, có chức năng phản xạ lại tà khí, không nên đối diện với giường ngủ.

Đặc biệt là khi người ta thức dậy sau giấc ngủ, khi ý thức của họ không được minh mẫn, họ rất dễ sợ hãi, giật mình khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu qua gương hoặc kính cửa sổ.

6. Giường hoặc đầu giường không được đối diện với cửa phòng. Điều này cũng là do khi ngủ cần đảm bảo an toàn, yên tĩnh, cửa ra vào đối diện với giường ngủ cũng gây ra sự bất an, người nằm ngủ sẽ lo lắng, phập phồng, bất lợi cho giấc ngủ và sức khỏe.

7. Đầu giường không nên kê sát cửa sổ cửa sổ. Vì đầu giường kê sát cửa sổ dễ đón các khí lạnh từ ngoài vào. Hơn nữa, việc không nhìn được ra ngoài cũng mang lại cảm giác bất an, mất an toàn nên người ngủ trên giường cũng bị căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe.



Năm mới, bạn hãy kiểm tra phòng ngủ có cần thêm vật gì để giúp cải thiện phong thủy, bảo vệ sức khỏe con người, gia tăng tài lộc cho gia đình nhé

(Theo SH)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.