Phong trào nông dân ở Bắc Ninh xuất hiện nhiều cách làm mới

Dù ảnh huởng tiêu cực bởi dịch Covid -19, 6 tháng đầu năm 2020, công tác hội và phong trào nông dân Hội ND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh kết nạp gần 1.400 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 171.000, trong đó hơn 92.000 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Hội ND tỉnh phân công cán bộ thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình dư luận xã hội; tình hình công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, dịch cúm gia cầm tại các địa phương; tình hình công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ đó, Hội kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; từng bước phối hợp tháo gỡ vướng mắc.

Sản xuất rau muống theo phương pháp thủy canh trong nhà lưới tại HTX rau sạch Hoàng Gia ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Ảnh: H.T

Theo đó, để hỗ trợ hội viên nông dân, 6 tháng đầu năm 2019, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, đạt 10,3 tỷ đồng (trong đó nguồn UBND tỉnh cấp 10 tỷ đồng). Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh là hơn 85 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho 1.365 hộ nông dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Các phong trào vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững được tổ chức, phát động với chất lượng nâng cao hơn. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 175 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 12.200 hội viên; khai giảng 8 lớp dạy nghề cho 280 hội viên; nhận ủy thác 724,5 tỷ đồng từ các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế hộ. Các mô hình câu lạc bộ "Gia đình nông dân văn hóa", "Gia đình nông dân hạnh phúc", "Nông dân với pháp luật", "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn" thu hút đông đảo hội viên tham gia tạo "chất keo" gắn kết nông dân với các phong trào của Hội. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19, hội viên nông dân Bắc Ninh ủng hộ tiền mặt, vật tư y tế, lương thực với tổng số tiền là 332 triệu đồng.

Thời gian tới, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh chủ động đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh.