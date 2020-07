Phú Yên: Nuôi những con bò lạ, vóc dáng to bự, nhiều nông dân khá giả

Theo Phòng NN PTNT huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), xác định bò là đối tượng chăn nuôi chủ lực trên cạn để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi của huyện, thời gian qua địa phương đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện các mô hình, dự án đưa khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi bò góp phần nâng cao chất lượng con giống.

Người dân xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên phát triển chăn nuôi bò. Ảnh: THỦY TIÊN

Một trong những dự án góp phần chuyển đổi, nâng cao chất lượng đàn bò của huyện này chính là dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ.

Theo đó, người chăn nuôi bò địa phương được hỗ trợ 100% tinh bò với các giống bò lai chất lượng cao như BBB, Charolais...

Bà Lê Thị Nhờ ở xã An Nghiệp, cho biết: “Khi tham gia dự án, thay vì cho bò phối giống theo cách truyền thống thì đàn bò nhà tôi được thụ tinh nhân tạo bằng tinh giống bò lai Charolais. Vì vậy, đàn bê con sinh ra có hình thể to khỏe, lớn nhanh, nhiều thịt, cho hiệu quả kinh tế hơn”.

Ngoài ra, nhiều người còn chủ động, thay đổi hẳn đàn bò cái nền để nâng tỉ lệ máu lai cho bê con. Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa ở xã An Lĩnh, vì muốn nâng cao chất lượng đàn bê con nên gia đình ông bán hết đàn bò cỏ, mua 3 con bò cái lai về nuôi.

Đàn bò cái lai này có tỉ lệ máu lai 50:50, khi cho thụ tinh bò lai sẽ cho ra những con bê con có tỉ lệ máu lai cao hơn nữa nên bê con sẽ có thể trạng rất tốt, tỉ lệ thịt cao và tốc độ phát triển cũng nhanh hơn hẳn những con bê lai có bò mẹ là bò cỏ thuần.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Phòng NNPTNT huyện Tuy An cho biết: Hiện đàn bò của địa phương có khoảng 35.900 con, trong đó bò lai chiếm 84% với các giống bò chất lượng cao như bò BBB, Pháp, Charolais... Huyện Tuy An đã trở thành địa phương có đàn bò nhiều nhất tỉnh và cũng là huyện có tỉ lệ bò lai thuộc nhóm cao.

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi

Bên cạnh việc đầu tư nâng chất đàn bò giống, Tuy An đã triển khai nhiều mô hình nuôi bò hiệu quả cao đến với người dân. Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã An Thọ, huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết: “Từ năm 2017, khi tham gia mô hình nuôi bò vỗ béo do địa phương tổ chức, tôi được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, các biện pháp phòng trị bệnh cho trâu bò, nên nắm rõ nhiều kiến thức hữu ích áp dụng vào chăn nuôi của gia đình. Đến nay, toàn bộ đàn bò của chúng tôi đều được nuôi theo kỹ thuật vỗ béo này...".

Theo ông Hùng, bình quân mỗi tháng bò sẽ tăng 20-24kg/con, sau 3 tháng vỗ béo bò sẽ tăng khoảng 70kg thịt. Với giá bán khoảng 75.000 đồng/kg hơi như hiện nay, trừ các khoản chi phí mỗi lứa tôi lời gần 30 triệu đồng (10 con/lứa), mỗi năm nuôi được 3 lứa đem về nguồn thu khoảng 90 triệu đồng”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Ngọc Lan ở xã An Thạch, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) gia đình bà đang tập trung chăn nuôi bò cái sinh sản để bán giống. Toàn bộ đàn bò sinh sản của gia đình bà có 7 con đều là giống bò lai BBB. Để bò cái sớm thụ tinh và sinh sản đều đặn, bà áp dụng phương pháp tách mẹ và cai sữa sớm cho bê con đã được Phòng NNPTNT huyện hướng dẫn.

Nhờ vậy, bình quân đàn bò cái của gia đình bà sinh sản đều đặn, khoảng 12-14 tháng đẻ 1 con. Bê con sau sinh nuôi khoảng 6 tháng nữa sẽ bán giống với giá dao động từ 22-27 triệu đồng/con, trừ các khoản chi phí mỗi năm có thu nhập khoảng 100 triệu đồng.