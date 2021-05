Phụ nữ vào cuộc sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Phụ nữ với an toàn thực phẩm

Cụ thể, ông Ngô Đình Loát-Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội cho biết, trong những năm qua, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sở NNPTNT đã thường xuyên tham mưu thành phố ra các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác bảo đảm ATTP trong năm, nhất là vào các dịp cao điểm. Đồng thời, thường xuyên chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai của các quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, Hà Nội đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, bảo đảm ATTP với trên 5.000ha sản xuất rau an toàn. Tăng cường phát triển mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, đảm bảo ATTP với trên 5.000ha sản xuất rau an toàn.

Chị Phan Thị Sen (trái) thành viên Hội LHPN trực tiếp tham gia sản xuất, kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn; phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn. Ảnh: P.V

Hội LHPN Hà Nội đã xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng nhiều mô hình thực hiện ATTP như "Thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong khai thác sữa bò tươi"; "Sản xuất rau an toàn"; "Điểm phân phối thực phẩm an toàn"… Mô hình "Chi hội phụ nữ thực hiện thay đổi hành vi trong an toàn vệ sinh thực phẩm", "Chi hội phụ nữ ăn sạch - sống xanh"

Đặc biệt, Phó Chi cục trưởng Loát nhấn mạnh, những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã đóng góp vai trò lớn vào công tác đảm bảo ATTP, phát triển chuỗi, kết nối tiêu thụ nông sản. Hội LHPN thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền về sản phẩm nông nghiệp an toàn, trách nhiệm của người dân đối với hàng nông sản sản xuất trong nước và sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Hội LHPN thành phố đã tập trung công tác phối hợp, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản tại địa phương như: Tổ chức "Giới thiệu sản phẩm chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn Hà Nội" cho cán bộ, hội viên trong thành phố". Tổ chức các đoàn thăm quan các cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi, giới thiệu cho cán bộ, hội viên phụ nữ về thịt mát, thịt cấp đông. Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong ngày hội sáng tạo, ngày hội văn hóa phụ nữ Thủ đô, các hội nghị lớn của Hội.

Mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, vấn đề đảm bảo vệ sinh ATTP hiện nay đang được cả xã hội đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phụ nữ thực hiện ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng. Tập trung các hoạt động tuyên truyền các quy định của Nhà nước, thành phố về ATTP; tác hại của thực phẩm không an toàn tới sức khỏe con người; kiến thức về nhận diện và đảm bảo an toàn khi sử dụng thực phẩm; vận động cán bộ, hội viên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, an toàn thực phẩm trong kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, Hội LHPN thành phố còn huy động hàng ngàn hội viên thăm quan và mua sắm tại các Hội chợ giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch; tập huấn nhận biết rau an toàn, thực phẩm an toàn; giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến, phân phối nông sản an toàn với người tiêu dùng Thủ đô... tới trên 30.000 cán bộ, hội viên Phụ nữ.

Chị Phan Thị Sen (Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Sen núi) chia sẻ: "Bản thân tôi vừa là hội viên hội phụ nữ vừa là chủ doanh nghiệp kinh doanh, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chị em tại các chi hội tiêu dùng, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh; tham gia, ký cam kết thực hiện tuyên truyền, tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh của mình theo quy định của ngành y tế; phát hiện, đấu tranh với những sai phạm về vệ sinh thực phẩm tại địa phương, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện an toàn, vệ sinh thực phẩm".

Theo ông Ngô Đình Loát, trong thời gian tới Sở NNPTNT sẽ tiếp tục tham mưu thành phố chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về ATTP.

Thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn; phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn. Tăng cường hợp tác các tỉnh, thành phố, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.