Phú Thọ: Nông dân có vốn nuôi bò không lo nghèo mãi

Những năm qua, Hội Nông dân (ND) tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt việc quản lý, tư vấn sử dụng vốn vay, giải ngân cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), giúp nhiều hội viên, nông dân trong tỉnh đầu tư xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập.

Khấm khá nhờ trồng rau, nuôi bò

Dự án trồng rau an toàn vay vốn Quỹ HTND ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao được đánh giá cao. Bà Vũ Thuý Linh - Chủ tịch Hội ND thị trấn Lâm Thao cho biết: Hội ND thị trấn có 1.538 hội viên nông dân đang sinh hoạt tại 8 chi Hội và 1 tổ Hội nghề nghiệp trồng rau. Là nghề truyền thống, nghề trồng rau của thị trấn đã và đang trên đà phát triển nhưng vẫn còn manh mún và nhỏ lẻ do các hộ đều thiếu vốn.

Nắm bắt được thực tế trên, Hội ND thị trấn đã đề xuất Hội ND huyện để các hộ trồng rau được vay vốn Quỹ HTND. Theo đó, Hội ND tỉnh Phú Thọ đã đầu tư 400 triệu đồng Quỹ HTND cho 10 hộ nông dân ở thị trấn vay vốn trồng rau an toàn. Dự án có tổng diện tích đất 7.000m2, với tổng vốn đầu tư là 857,7 triệu đồng, trong đó vốn tự có của các hộ tham gia dự án là 457,7 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.

Được vay vốn Quỹ HTND, ông Vũ Huy Mến – nông dân trồng rau an toàn ở thị trấn Lâm Thao đầu tư mua máy cày đất để đỡ nhân công lao động. Ảnh: Thuý Linh

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ Dương Đình Khắc cho biết: Năm 2022 này, Hội phấn đấu tăng nguồn vốn Quỹ HTND, tạo liên kết bền vững giữa các tổ hợp tác, HTX, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Là hộ được vay vốn Quỹ, ông Vũ Huy Mến cho hay: Ngay sau khi nhận được tiền vốn giải ngân từ Quỹ HTND, gia đình tôi đã đầu tư mua máy cày tay, giàn tưới nước tự động… để phát triển trồng rau. Nhờ có được những máy móc hỗ trợ mà công việc đã giảm hẳn gánh nặng, bên cạnh đó năng suất và hiệu quả từ rau thì đã được tăng lên rõ rệt.

Để giúp hội viên kỹ thuật trồng rau, Hội ND thị trấn Lâm Thao còn phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất rau ăn lá theo hướng an toàn; phối hợp Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức 3 buổi hướng dẫn về quy trình sử dụng phân bón NPK khép kín và kỹ thuật nhận biết sâu bệnh hại trên cây rau. Đặc biệt từ dự án Quỹ HTND, Hội ND đã thành lập được Chi hội trồng rau an toàn để giúp bà con sản xuất thuận lợi.

"Năm 2021 dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng toàn bộ sản phẩm rau, quả của các thành viên trong chi hội vẫn tiêu thụ thuận lợi. Thu nhập bình quân các hộ trồng rau đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng. Điển hình là hộ ông Nguyễn Đức An ở khu Phương Lai, hộ ông Vũ Huy Mến ở khu Ngọc Tỉnh... Đến nay đã có 6/10 hộ tham gia vào dự án trồng rau đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp" - bà Linh thông tin.

Cũng được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND, gia đình anh Trần Ngọc Bảy ở khu 17, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy đã đầu tư nuôi bò thịt và bò sinh sản hiệu quả. Đến nay, gia đình anh đã có đàn bò hơn chục con.

Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo của nông dân Phú Thọ được Quỹ HTND tiếp vốn. Ảnh: T.N

Anh Bảy bộc bạch: "Gia đình tôi từ một hộ nghèo của khu, đến nay đã thoát nghèo và có thu nhập ổn định. Tôi mong muốn Quỹ HTND nói chung và huyện Thanh Thủy nói riêng tiếp tục phát huy đồng vốn, "tiếp sức" cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng…".

Ông Bùi Quang Thuận - Chủ tịch Hội ND xã Đào Xá cho biết: Hiện xã Đào Xá có 1.850 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội, trong đó có 6 tổ hợp tác với 87 hội viên. Từ năm 2017 đến nay, đã có 23 hội viên được vay vốn từ Quỹ HTND với số vốn 500 triệu đồng. Có được vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nhiều hội viên nông dân Đào Xá đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập khá.

Tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Phú Thọ, trong 10 năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã hỗ trợ cho trên 6.200 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế để xây dựng 1.177 mô hình liên kết hợp tác với tổng số tiền trên 125 tỷ đồng, trong đó có 25 dự án trồng trọt, 123 dự án chăn nuôi, 34 dự án thủy sản…, góp phần giải quyết việc làm cho 12.620 hộ. Trung bình mỗi hộ hội viên vay vốn đều có thu nhập từ 50 đến hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Ông Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ cho biết: Nguồn vốn từ Quỹ HTND tuy không nhiều nhưng đã góp phần tích cực giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, việc vay vốn Quỹ HTND thực hiện dự án phát triển sản xuất đã tạo niềm tin cho cho cán bộ, hội viên nông dân, thu hút nhiều hội viên vào Hội.