Phú Yên tích cực tháo gỡ khó khăn, hoàn thành những mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021 -2025, số lượng và yêu cầu đạt chuẩn của các chỉ tiêu, tiêu chí NTM cao hơn so với giai đoạn 2016-2020. Do đó, sau khi rà soát, đánh giá lại theo bộ tiêu chí giai đoạn mới, nhiều địa phương không giữ vững tiêu chí NTM, NTM nâng cao; bình quân tiêu chí xã NTM của tỉnh Phú Yên giảm. Các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM (18 xã), phần lớn là những xã có điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất hạ tầng chưa đảm bảo; thu nhập người dân còn thấp, tỉ lệ nghèo đa chiều còn rất cao, do đó khó hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Những tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp đã tạo dấu ấn cho NTM tỉnh Phú Yên. Ảnh: Ngọc Hân.

"Một số xã, huyện vẫn còn nhiều công trình như trường học, nhà văn hóa thôn, chợ nông thôn, trạm y tế, đường giao thông… chưa được quan tâm chỉnh trang cảnh quan môi trường gọn gàng, sạch đẹp và chưa được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Các tiêu chí về môi trường, cảnh quan sinh thái, thu gom, xử lý rác thải, chất thải, văn hóa, an ninh trật tự ở địa phương chưa thực sự bền vững", bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Phú Yên cho hay.

Tại huyện Tuy An, theo bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn trước, toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, khi rà soát, đánh giá lại theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, các địa phương còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn (bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã). Đối với việc xây dựng huyện NTM, Tuy An mới đạt 3/9 tiêu chí, tỉ lệ đạt các tiêu chí còn thấp so với quy định.

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nông thôn ở xã Hòa Phong, huyện Tây An, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Ngọc Hân.

Ông Huỳnh Gia Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đang gặp không ít khó khăn khi theo quy định phải 100% đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 và có ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện UBND huyện đang khắc phục lại toàn bộ các tiêu chí bị rớt đã đạt trong giai đoạn trước. Phấn đấu đến cuối năm 2024, bình quân số tiêu chí xã NTM đạt trên 17 tiêu chí/xã; 2 xã An Chấn, An Ninh Tây hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM.

Nâng cấp, mở rộng đường bê tông nông thôn ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Ngọc Hân.

Chia sẻ khó khăn trong công tác xây dựng NTM, ông Trần Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Huyện có 6/10 xã đạt chuẩn NTM nhưng hiện chỉ có một xã duy nhất giữ vững 19/19 tiêu chí theo quy định mới. Để đảm bảo không có địa phương bị thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn, các xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, ngoài việc nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục duy trì, giữ vững các xã được công nhận NTM giai đoạn trước, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, huy động, lồng ghép các nguồn lực và xây dựng kế hoạch đầu tư cụ thể cho các tiêu chí vẫn còn đạt thấp và tiêu chí tụt so với bộ tiêu chí mới.

Triển khai đồng bộ giải pháp

Tại hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức mới đây, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM.

Theo ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết: Hiện Tây Hòa đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, y tế-văn hóa-giáo dục, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Bưởi da xanh Đức Bình Tây, sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Phú Yên. Ảnh: Ngọc Hân.

"Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đặc biệt là đạt chuẩn huyện NTM nâng cao theo kế hoạch Nghị quyết đã đề ra, huyện đang nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý, chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn với đô thị. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình OCOP...", ông Mai Ne chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Hữu Chiến - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Tuy Hòa cho hay: Theo quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, thành phố chỉ đạt 1/4 tiêu chí; còn 3 tiêu chí chưa đạt. Hiện UBND thành phố Tuy Hòa đang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề trọng tâm, xây dựng lại kế hoạch để hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố hoàn thành NTM, các xã hoàn thành xã NTM nâng cao.

Đường giao thông nông thôn ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên được đầu tư nâng cấp khang trang, tạo diện mạo mới cho địa phương. Ảnh: Ngọc Hân.

Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa và hoàn thành các kế hoạch đề ra giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là đối với các xã đăng ký kế hoạch đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024.

"Đối với các sở, ban, ngành tỉnh Phú Yên được phân công phụ trách các tiêu chí, cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện tiêu chí được phân công phụ trách. Do vậy, vướng ở tiêu chí nào thì cùng nhau tháo gỡ ở tiêu chí đó; liên quan đến sở, ngành nào thì sở, ngành đó chủ động, chung tay cùng tìm giải pháp tháo gỡ… giúp các địa phương hoàn thành những chỉ tiêu, tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ nhấn mạnh.