Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định khởi tố hình sự vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại quán karaoke Cà phê Phố ở thôn Mia, xã An Hà.

Trước đó, ngày 4/11, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021 tại quán karaoke Cà phê Phố. Ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã vào cuộc xác minh.

Qua công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các xã An Hà, Đào Mỹ, Hương Lạc đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với với SARS-CoV-2 (tính đến ngày 7/11 có 20 ca F0), đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke Cà phê Phố.

Quán karaoke hoạt động "chui" ở Bắc Giang khiến 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, hơn 3.000 người thành F1, F2. Ảnh: Báo Bắc Giang

Quán karaoke Cà phê Phố do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957) đứng tên; con trai ông là Cao Xuân Trung (SN 1988) và con dâu là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991, cùng ở địa chỉ thôn Mia, xã An Hà) khai thác, quản lý.

Mặc dù cơ sở này đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Hà tuyên truyền, ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng, chống dịch song vẫn lén lút hoạt động.

Căn cứ tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phong tỏa toàn huyện Yên Thế Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang, đến 17h ngày 7/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 70 ca mắc mới Covid-19 (ca F0). Như vậy, từ ngày 26/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận tổng cộng 339 ca F0, với 7 chùm ca bệnh tại xã Thượng Lan (Việt Yên); các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên; điểm dịch TP.Bắc Giang có yếu tố dịch tễ từ ổ dịch chợ Ninh Hiệp (Hà Nội), một doanh nghiệp trong khu công nghiệp và một số ca nhiễm là người trở về từ vùng dịch. Hiện nay, chùm ca bệnh ở xã Thượng Lan đã được kiểm soát, chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng trong 8 ngày qua. Chùm ca bệnh ở một doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã 3 ngày liên tiếp không xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, 3 chùm ca bệnh ở các huyện: Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên đang diễn biến phức tạp. Dịch bệnh ở huyện Yên Thế lan sang 12 xã, thị trấn với 80 ca nhiễm. Ngoài nhóm nhân viên các quán karaoke, người đến nhà hàng, nhà nghỉ còn lây nhiễm sang một số trường hợp là cán bộ, giáo viên, học sinh, công nhân. Theo nhận định của Sở Y tế Bắc Giang, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh rất phức tạp, phát sinh nhiều điểm dịch ở nhiều xã, thị trấn, liên quan đến nhiều ngành nghề; người mắc và người liên quan có lịch trình di chuyển rộng, tiếp xúc với nhiều người. Huyện Yên Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu thực hiện nghiêm phong tỏa, cách ly y tế toàn huyện.

Về tình hình tiêm vaccine ngừa Covid-19, toàn tỉnh đã tiêm được 1.400.509 liều, đạt 83,1% tổng số người dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong số này có 1.053.272 người tiêm 1 mũi và 347.237 người tiêm 2 mũi.